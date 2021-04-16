В штате Техас школьники создали группу под названием "Работорговля" и назначали в ней цену своим темнокожим одноклассникам.
Читайте такжеПоловина женщин из развивающихся стран лишены права на "телесную автономию" - ООНОб этом пишет BBC со ссылкой на New York Times.
Группу в Snapchat сначала назвали "Ферма", а затем переименовали в "Аукцион".
Ученики средней школы города Аледо оценили одного одноклассника в 100 долларов, а другого - в доллар.
Директор школьного кампуса Даниэл Кэролин Ансли заявила, что школьников привлекли к дисциплинарному взысканию за "расовые домогательства и кибербуллинг". Темнокожие родители и правозащитники считают, что это подмена понятий.
"Это не кибербуллинг, а расизм. Надо называть вещи своими именами. Меня просто тошнит от этого. Кем они себя считают?"- сказал один из родителей Марк Граббс.
В полиции, которая начала расследование инцидента, заявили, что "в школьном округе нет места расизму или ненависти".
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