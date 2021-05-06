Суд в Бристоле приговорил пятерых участников нелегального рейва, который прошел в городе 31 октября в разгар пандемии, к тюремному заключению за препятствование полиции, физические нападения и отказ покидать территорию.
Об этом пишет BBC.
Читайте такжеThe Guardian: Великобритания трещит по швам, распад страны началсяГраждане, отказывавшиеся покидать территорию и оскорблявшие правоохранителей, отделались месячным заключением. В то же время 22-летний парень, напавший на работников экстренных служб, был приговорен к 1,3 годам тюрьмы и исправительным работам.
- Нелегальная вечеринка в Бристоле в разгар пандемии коронавируса прошла в ночь с 31 октября на 1 ноября в закрытом помещении. В ней участвовали более 700 человек.
- Правоохранители, требовавшие от граждан покинуть место сбора, столкнулись с шокирующим уровнем враждебности, пишут СМИ. Британцы отказывались выполнять приказы полиции, в результате чего между гостями вечеринки и правоохранителями произошли столкновения.
- Расследование длилось полгода. В феврале суд оштрафовал на 3 тысячи фунтов шестерых человек, обвиненных в различных правонарушениях.
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