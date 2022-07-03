Саммит G20 состоится в ноябре в Индонезии, на мероприятие приглашен Зеленский.

Премьер-министр Австралии Энтони Албенизи заявил, что президента России Владимира Путина, в случае приезда на саммит G20, ждет недружественный прием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместного с президентом Владимиром Зеленским брифинга сегодня в Киеве.

"Если Путин захочет приехать на эту встречу, а я не уверен, что он это сделает, тогда он получит такой прием, на который заслуживает – недружественный: он не уважает правовластие в мире и не ведет себя в соответствии с ценностями этого мира", - сказал Албенизи.

Как сообщал УНИАН, саммит G20 состоится в ноябре в Индонезии. На мероприятие президента Владимира Зеленского пригласил лично президент Индонезии.

На сегодня "Группа двадцати" объединяет 19 стран и ЕС. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что Россию надо исключить из "Большой двадцатки".

"Большая двадцатка" существует с 1999 года. В ее состав входят: Евросоюз, США, Китай, Япония, Германия, Франция, Бразилия, Великобритания, Италия, Россия, Канада, Индия, Австралия, Мексика, Южная Корея, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Аргентина, Южная Африка.

Ранее президент Владимир Зеленский объяснил, от чего будет зависеть участие Украины в саммите G20.

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