Однако британский премьер отметил, что будет очень удивлен, если Путин приедет на саммит "Большой двадцатки".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал российского диктатора Владимира Путина "изгоем", но призвал партнеров G20 не бойкотировать саммит, если глава Кремля туда все таки приедет.

Об этом сообщает Bloomberg.

При этом британский премьер отметил, что будет очень удивлен, если Путин приедет на саммит "Большой двадцатки", который запланирован на ноябрь этого года.

"Я думаю, что он вряд ли приедет по разным причинам", - предположил Джонсон.

Он пояснил, что любой бойкот со стороны западных стран в случае приезда Путина просто оставит слово России и Китаю.

"Если вы оставляете что-то вроде G-20, вы рискуете просто передать возможность пропаганды другим", - сказал он.

Президент Индонезии Джоко Видодо, чья страна председательствует в группе, пригласил на встречу G20 и Путина, и президента Украины Владимира Зеленского. В Кремле уже отреагировали на заявление и сообщили, что Путин получил приглашение и ответил на него положительно.

Тем временем итальянский премьер Марио Драги исключил присутствие Путина на саммите G20.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Литвы Гитанас Науседа анонсировал, что следующий саммит НАТО пройдет в Вильнюсе и выразил надежду на участие в нем Зеленского.

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