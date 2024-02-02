Во время конференции "Российская энергетическая неделя" президент Владимир Путин дважды использовал завуалированный мат.

Во время выступления перед активом Общероссийского народного фронта в Туле президент РФ Владимир Путин неожиданно заявил, что тем, кто предрекал России спад, провал и крах, "хочется показать известный жест".

"Но не буду этого делать - здесь много девушек", – сказал Путин.

Стоит отметить, что это не первое странное выступление Путина: во время конференции "Российская энергетическая неделя" президент Владимир Путин дважды использовал завуалированный мат.

Он использовал просторечие "мля", говоря про экономику России, "Северный поток-2" и европейские санкции. "Мы уже не рухнем... мля", - сказал Владимир Путин на конференции, где заявлено 4000 участников из 60 стран, включая министров из Ирака, Сербии, Венесуэлы и других.

Последние заявления Путина - детали

Подавляющее большинство граждан России поддерживало аннексию Крыма и других территорий восточной Украины. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с участниками форума "Все для Победы".

Ранее он заявил, что необходимо создать "демилитаризованную зону" между РФ и Украиной. По его словам, между РФ и Украиной стоит создать "демилитаризованную зону" для вывода российской территории "из-под огневой досягаемости" Украины.

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