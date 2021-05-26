На встрече, предварительно, могут обсудить экономические вопросы, в частности долг Беларуси.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко в пятницу, 28 мая.

Об этом пишет ТАСС.

Читайте такжеВ Евросоюзе в июне одобрят четвертый пакет санкций против Беларуси - журналист"Да, у нас готовится такой рабочий визит. Это будет разговор двух президентов, который, как планируется, продолжится за рабочим обедом", – сообщил Песков.

Спикер Путина добавил, что на встрече могут поднять экономические вопросы, в частности ситуацию вокруг долга республики. На вопрос, планирует ли Россия помогать Беларуси с рефинансированием внешних долгов, представитель Кремля ответил, что "два президента, как правило, информируют друг друга о состоянии дел в экономике стран".

"Поэтому я не исключаю, что президент Беларуси сочтет необходимым информировать президента России об экономической ситуации в Беларуси. А дальше все будет зависеть от формулировки вопроса, от того, как Александр Григорьевич (Лукашенко – ред.) будет задавать вопросы", – отметил Песков.

Последние события в Беларуси

23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о заминировании. Самолет проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главным редактором NEXTA на борту выслал истребитель Миг-29.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отметила, что "совершенно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета - ради того, чтобы задержать активиста и блогера Протасевича".

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

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Автор: Яна Ставская