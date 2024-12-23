Трамп просто так не откажется от инвестиций США в Украину, считает президент Польши.

По мнению президента Польши Анджея Дуды, новоизбранный президент США Дональд Трамп очень ценит то, сколько США проинвестировали в Украину, и просто так не откажется от этих инвестиций. Об этом Дуда сказал в интервью швейцарскому изданию Neue Zuercher Zeitung.

Его спросили, верит ли он в то, что Трамп бросит Украину, как многие прогнозируют. Президент Польши ответил, что Трамп очень хорошо знает, "сколько США инвестировали политически в Украину во время его последнего президентства, а также за последние четыре года".

"Не думаю, что он просто так откажется от таких инвестиций. Когда мои коллеги выражают опасения относительно того, что Трамп будет делать в Украине, я улыбаюсь и говорю: попробуйте забрать у Трампа то, что он считает своим", - сказал Дуда.

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По его словам, "в мире есть только два президента", которых российский диктатор Владимир Путин действительно боится. Это - президент Китая Си Цзиньпин и Трамп.

"Потому что Дональд Трамп - сильный человек. Он может принимать решения - и уже принял много важных в своей жизни. В результате часто делались крупные инвестиции. Имеет большой экономический опыт. А для Владимира Путина его будущие решения невозможно предсказать", - считает польский лидер.

Он добавил, что "образ мышления Дональда Трампа нетипичен для политика, но в то же время он очень четкий в своих оценках". Трамп, по мнению Дуды, мыслит "очень логично и практично".

"Но когда он говорит о своих планах на будущее, он очень загадочен: он не говорит четко, какими методами он будет пользоваться в дальнейшем. Он делает это, чтобы никто не увидел его карты", - отметил президент Польши.

Что президентство Трампа может изменить в войне с Украиной: актуальное

Ранее УНИАН сообщал, что на 2025 год россиянам хватит ресурсов для ведения активных наступательных действий в Украине, и думать, что президентство Трампа что-то в этом плане изменит, не стоит, считает военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, надо ориентироваться на ресурс возможностей украинских Сил обороны и оккупационной армии.

По мнению советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, предстоящая инаугурация Трампа не сулит ничего хорошего для интересов Запада и Украины. Скорее всего, после 20 января военная и экономическая помощь Киеву от Вашингтона значительно сократится, а переговоры с Россией начнутся быстро.

А генеральный секретарь НАТО Марк Рютте говорил, что Североатлантический альянс (НАТО) и Трамп смогут убедить правителя России Владимира Путина сесть за стол переговоров по прекращению войны в Украине. Однако любое заключенное соглашение, по его словам, должно "помешать россиянам получить то, что они хотят".

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