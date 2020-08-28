Оппозиционерка уверена, что протесты в Беларуси – проблемы Беларуси.

Лидер объединенной оппозиции Светлана Тихановская говорит, что никаких оснований для военной помощи Лукашенко со стороны России не будет.

Об этом она рассказала в интервью Радио Свобода.

Она отметила, что в Беларуси – мирные протесты, однако не исключила провокаций от действующей власти.

"Я не думаю, что Владимир Путин может произнести слова, которые ничего не значат. Но мы понимаем, что повода для введения какой-либо «помощи», ОМОНа или еще кого-то не будет. Потому что у нас сугубо мирные протесты, никто из белорусских людей не хочет силового решения вопросов. Мы понимаем, что могут быть такие скрытые провокации со стороны власти, чтобы дать толчок, чтобы люди разочаровались, чтобы силу начать применять. Но это все провокации, белорусы не хотят никаких силовых методов», – сказала она.

По словам Тихановской, «причин для помощи в виде каких-то силовых решений со стороны России нет».

«Это наша внутренняя проблема, внутренние вопросы, которые белорусы обязательно решат по белорусским правилам», – подчеркнула политик.

Что было раньше

Путин подтвердил формирование в России резерва силовиков по просьбе Александра Лукашенко. Правоохранительные органы РФ хотят задействовать для подавления демонстраций в случае усиления протестного движения.

"Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", и когда "экстремистские элементы", "прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее", – сказал Путин в интервью "Россия 24".

В ответ Координационный совет оппозиции заявил, что считает недопустимым формирование на территории РФ или другого государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского народа.

Что происходит в Беларуси: хронология протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласные с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

11 августа в стране объявили общенациональную забастовку. В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

14 августа задержанных начали отпускать. Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки. Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".

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Автор: Яна Ставская