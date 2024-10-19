По словам Леона Панетты, США могли сделать больше, чтобы помешать планам Путина напасть на Украину.

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) не восприняло серьезно слова правителя России Владимира Путина, сказанные тогдашнему главе Белого дома Джорджу Бушу-младшему, о том, что "Украина - это даже не страна", а также его угрозы уничтожить Украину в случае попытки вступить в НАТО. Об этом в интервью Liga.net рассказал бывший директор ЦРУ, экс-министр обороны США Леон Панетта.

Он отметил, что в США не верили всему, что говорил Путин - в частности, и относительно его слов относительно бывших республик СССР, которые получили суверенитет.

"Среди прочего - об Украине. А зря. Мы всегда воспринимали бывшие республики СССР как суверенные, которые начали строить собственные государства после падения Берлинской стены и коллапса СССР. Эту государственность, по мнению лидеров Америки, нельзя было отменить ни тогда, ни в будущем", - сказал Панетта.

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Также, по его словам, США могли сделать больше, чтобы помешать планам Путина напасть на Украину в 2014-м и в 2022-м году.

"Одна из черт Путина - он действует, если чувствует слабость. Когда увидел возможность, что может захватить Крым, - воспользовался. И не заплатил достаточную цену, что дало ему ложный месседж о США и НАТО. Так же он вторгся в Грузию, Сирию. Он атаковал избирательную систему в США и продолжает это делать. Америка не отвечает Путину достаточно. Он до сих пор воспринимает это как слабость и пользуется снова и снова", - констатировал политик.

В то же время Панетта подчеркнул, что для ЦРУ Путин всегда был врагом, первоочередным интересом которого является ослабление США:

"Нас со времени установления вертикали власти Путина в начале 2000-х больше всего волновало, что он пришел в Кремль, чтобы восстановить СССР. Видели, что он делал все в этом направлении.

При этом, как сказал экс-глава ЦРУ, Вашингтон пытался сохранить сильным НАТО.

"Альянс был основан после Второй мировой войны, чтобы Америка и европейские союзники не дали коммунизму распространиться по Европе. После 1991-го Альянс прежде всего существовал для сдерживания России", - резюмировал Панетта.

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По его словам, это может быть попыткой сохранения переговорной позиции. При этом Трамп все равно мог бы сказать, что он стремится к победе Украины, потому что этого хочет подавляющее большинство американцев, и осудить действия российского диктатора.

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