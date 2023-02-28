Свою категоричную позицию генсек НАТО озвучил на фоне сегодняшнего решения Путина подписать закон о приостановке участия РФ в ДСНВ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг исключил нормализацию отношений с Россией, заявив, что Москва поставила окончательную точку в совместном партнерстве после приостановки Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Об этом политик заявил во вторник, 28 февраля, в рамках саммита стран Северной Европы SAMAK в столице Финляндии Хельсинки. Столтенберг вспомнил о периоде окончания холодной войны с СССР, отметив, что тогда в НАТО еще верили в вероятность партнерских отношений с Россией.

"В конце холодной войны многие из присутствующих в этом зале верили, что мы сможем построить лучшие отношения с Россией. Так же, как и я. И я до сих пор считаю, что правильным решением было воспользоваться историческим моментом для построения лучшей безопасности в Европе вместе с Россией", - сказал Столтенберг.

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Он указал, что не жалеет о прошлых стремлениях Альянса, но понимает, что лидер РФ Владимир Путин "решил отойти от сотрудничества и диалога": теперь диктатор пытается разрушить основы демократии своей агрессией против стран-соседей, а это неприемлемо для НАТО.

В этом контексте генсек НАТО также вспомнил о выходе РФ с ДСНВ.

"Поэтому мы должны признать, что окончание этой войны не будет возвращением к нормальным отношениям с Россией. Пути назад нет", - подчеркнул Столтенберг.

Путин поставил финальную "точку" в ядерном договоре с США

Напомним, что сегодня лидер РФ Владимир Путин подписал закон о разрыве Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с США. Таким образом диктатор приостановил партнерство с Америкой, которое стороны заключили в Праге в 2010 году. Документ вступает в силу с дня своей публикации.

Впервые Путин анонсировал свое намерение разорвать ДСНВ 21 февраля во время своего обращения к Совету Федерации. Тогда Генсек НАТО заявил, что сожалеет о таком решении со стороны Путина и призвал РФ пересмотреть позицию.

Согласно пунктам ДСНВ, РФ и США договорились соблюдать совместные обязательства по сокращению ядерного оружия. Последние правки документа, которые Путин и американский президент Байден согласовали в феврале 2021 года, предполагали, что на вооружении стран не должно быть более 800 носителей ядерного оружия и 1550 боеголовок.

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