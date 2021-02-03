Кремль, скорее всего, жестоко расправится со всеми протестами, но это не значит, что он такой же могучий, как кажется.

Впервые за почти десятилетие власть Владимира Путина в России столкнулась с устойчивым вызовом. В течение последних двух недель тысячи демонстрантов вышли на улицы по всей стране, чтобы выразить недовольство арестом антикоррупционного активиста Алексея Навального.

Об этом пишет New York Times, напоминая, что на эту впечатляющую демонстрацию несогласия российские власти ответили грубой силой. В воскресенье более 5 тысяч человек были задержаны. И это больше всего в новейшей истории России. В частности, только в Москве под арест попали 1600 человек.

Читайте такжеРоссийский суд заменил Навальному условный срок на 3,5 года колонииТакая стратегия подавления успешно срабатывала и раньше. Зимой 2011-2012 года тысячи людей вышли на протест против фальсификации выборов со стороны партии "Единая Россия", а также против возвращения Путина в кресло президента. Протесты, которые кое-кто называл началом конца власти Путина, в конце концов, были подавлены смесью из полицейских и судебных репрессий. Несмотря на умышленную демонстрацию грубой силы в минувшее воскресенье, можно сказать, что Путин рассчитывает использовать этот же рецепт снова.

Возможно, ему это удастся. Похоже, баланс сил не на стороне демонстрантов. Несмотря на то, что Путин уже не пользуется такой заоблачной популярностью, как раньше, он все еще популярен среди значительной части населения. Также ничто не указывает на появление раскола внутри российской элиты. А репрессивная машина правительства все еще в распоряжении российского президента. Кремль также сохраняет крепкую хватку на горле политической системы в стране. "Единая Россия" контролирует 335 из 450 мест в Госдуме. А остальные мандаты в распоряжении лояльных правительству партий.

Но не нужно переоценивать силу Путина и монолитность политической системы, которую он возглавляет. Ни российский президент, ни его система не так сильны, как может показаться. То, что часто описывают как авторитарный монолит, на самом деле имеет довольно странную и противоречивую природу. Несмотря на свою фундаментальную недемократичность (со времен падения СССР ни одна оппозиционная партия в России никогда не получала власть), режим все равно черпает свою легитимность из поддержки электората и фальшивой демонстрации соблюдения конституционных норм.

Читайте такжеБили жестоко: на акциях протеста в России задержали более тысячи человек (фото, видео)Как метко сказал российский политолог Дмитрий Фурман, это "имитация демократии". Но каким бы авторитарным ни был Путин, ему все равно нужна видимость легитимности и регулярные выборы. И в этом и заключается слабость системы. Потребность создает крошечное окно для населения не только выразить свое несогласие, но и добиться политических последствий.

Именно в этом и заключается различие между протестами Навального сегодня и теми, которые прошли в 2011-2012 годах. Кроме своей антикоррупционной платформы, он также разработал стратегию "умного голосования", которая направляет избирателей в поддержку тех кандидатов, которые имеют наибольшие шансы победить представителей "Единой России". Таким образом, голоса против становятся целенаправленным отказом от статус-кво.

Впервые эта стратегия была опробована на местных выборах в 2019 году. Так что ее успехи пока трудно оценить. Но она уже стала новым вызовом для Путина и его партии. Поддержка "Единой России" составляет примерно 30% сегодня. И это заставляет власть нервничать, потому что парламентские выборы должны пройти в сентябре.

Читайте такжеGazeta Wyborcza: Кремль пугает участников протестов тем, что отберет их детейДля продолжения протестов есть очень много причин. Средние доходы в России сократились на более чем 10% лишь за период с января по сентябрь прошлого года. А пандемия привела к обвалу и без того слабой экономики. Стандарты жизни остаются очень низкими. В 2020 году официально примерно 20 миллионов россиян жили с чертой бедности. В этом контексте антикоррупционный посыл Навального, особенно его видео о роскошной жизни правителей страны за деньги налогоплательщиков, попал "в яблочко".

Для Кремля наиболее тревожным стало то, что этот месседж вызвал резонанс среди молодых россиян. Поколение, выросшее за время правления Путина, больше, чем старшие люди, готово выходить на улицы. Агрессивная реакция властей на протесты - это однозначная демонстрация силы. Но она также раскрывает хрупкость консенсуса, на котором выстроена вся система. В других постсоветских странах, таких как Грузия, Украина, Кыргызстан и Армения, настоящие выборы породили движения, которые обеспечили смену власти.

Кремль хочет искоренить даже малейшую возможность таких последствий. После ареста Навального он бросил за решетку также нескольких его близких соратников. А вчера Навального приговорили к более чем 2 годам в тюрьме. Любые дальнейшие волны протестов, скорее всего, будут подавлены грубой силой.

Читайте такжеAmnesty International требует освободить участников воскресных протестов в РоссииНо в ближайшие недели и месяцы Путину придется иметь дело с дилеммой. Слишком жестокое подавление лишь усилит несогласие в России. А слишком дерзкая фальсификация выборов в сентябре повредит "ширму демократии", от которой зависит режим Путина. Но если же позволить движению Навального расти, Кремль столкнется с электоральным вызовом, к которому он не готов.

Еще очень не скоро Россия сможет превратить свою "имитацию демократии" в реальную. Но впервые за очень много времени Путин не держит все карты в своих руках.

Протесты в России из-за ареста Навального

23 и 31 января по всей России прошли массовые акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Силовики жестоко разгоняли митинги, применяя спецсредства. По всей стране проводились массовые задержания.

На акциях 31 января задержаны более 5 тысяч человек - это рекордное число в новейшей истории России.

Что известно о задержании и аресте Навального в России

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок в 3,5 года на реальный по делу"Ив Роше". Всего Навальный, в соответствии с решением, должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

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Перевод: Лесь Дымань