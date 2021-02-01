Больше всего демонстрантов задержали в Москве.

В России во время протестных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января были задержаны 5135 человек.

Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Больше всего демонстрантов задержали в Москве - 1653, в Санкт-Петербурге - 1159, в Красноярске - 194 и в Нижнем Новгороде - 182. Также более ста человек задержали в Твери, Воронеже, Владивостоке и Новосибирске.

Протесты в России: что нужно знать

Протесты в России начались после ареста оппозиционного политика Навального. 17 января он вернулся в Россию из Германии, где восстанавливался после отравления. На пограничном контроле в аэропорту «Шереметьево» политика задержали, а на следующий день арестовали на 30 суток.

23 января в России акции протеста прошли почти в 200 городах. По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», по итогам акций были задержаны 4 тыс. 033 человека.

31 января акции прошли по всей России.

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Автор: Олег Давыгора