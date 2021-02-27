В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Военнослужащие отстранили от власти гражданское руководство страны и объявили чрезвычайное положение.

В Мьянме сегодня состоялись акции протеста против установления военной диктатуры, задержаны более 140 человек.

В крупнейшем городе страны Янгун митингующие собрались на перекрестке, где накануне также произошли столкновения между демонстрантами и силовиками, сообщает Deutsche Welle.

«Что делает полиция? Она защищает безумного диктатора!», - скандировали демонстранты.

Силовики применили резиновые пули для разгона митингующих, сообщило агентство AFP. По данным полиции, во время протестов были задержаны более 140 человек, в числе которых журналисты. В другом квартале было применено несколько гранат.

В городе Монива также произошли столкновения между митингующими и правоохранителями.

Ранее представитель Мьянмы в ООН Кьяу Мо Тун призвал мировое сообщество принять решительные меры для прекращения захвата военными власти в стране. Представитель Мьянмы призвал членов ООН не признавать военное правительство и не сотрудничать с ним.

Протесты в Мьянме:

1 февраля военные Мьянмы отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года. Также в стране продолжают отключать интернет, потому что протестующие используют соцсети для организации новых акций и мероприятий.

Бывший генерал и по сей день вице-президент Мьин Све теперь исполняет роль переходного главы государства. Между тем, вся полнота власти будет принадлежать руководителю вооруженных сил Мин Аун Хлайну. Пока будет продолжаться чрезвычайное положение, именно он будет самым главным лицом в государстве.

Аун Сан Су Чжи и президент страны Вин Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре 2020 года, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными.

В ряде стран мира осудили переворот и требуют освобождения арестованных политиков. Во время акций протеста в Мьянме погибли по меньшей мере пять человек.

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Автор: Виктория Токарева