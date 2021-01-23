22 января Юлия Навальная объявила, что выйдет на митинг в поддержку своего мужа.

Полиция задержала Юлию Навальную на Пушкинской площади в Москве

Об этом жена политика Алексея Навального сообщила в своем Instagram.

22 января Юлия Навальная объявила, что выйдет на митинг.

"Я выйду за бесстрашного, отважного человека, которого травят и убивают, а он, несмотря ни на что никогда не сдается. Я выйду за человека, которого очень сильно люблю".

Видео задержания Юлии Навальной pic.twitter.com/RiIVG3QsS3 — Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021

По данным «Открытой России», на акцию пришлf также Людмила Навальная - мама Алексея и Олега Навальных.

Ранее на Пушкинской площади задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

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Протесты в России в поддержку Навального

23 января сторонники Навального проводят всероссийские акции протеста, они требуют освободить политика из-под ареста. Митинги уже начались как минимум в 13 крупных городах, в том числе Хабаровске, Южно-Сахалинске, Якутске.

Соратники политика анонсировали митинги "Свободу Навальному!" в 93 городах России.

По состоянию на 11:00 по московскому времени, в акциях «Свободу Навальному!» всего приняли участие более 15 тысяч человек, пишет «МБХ медиа».

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Автор: Денис Прядко