Участники протеста уже начали самостоятельно искать нападавших, поскольку полиция бездействует.

В Тбилиси уже 10 дней продолжаются массовые уличные протесты против правительста и его пророссийской политики. Сегодня вечером протестующих и журналистов начали избивать неизвестные лица в гражданском, которых уже называют "титушками", сообщает NewsGeorgia.

"Случай произошел сегодня на улице Пурцеладзе. Его свидетелями стали десятки человек. Очевидцы рассказывают, что группа людей в масках и черной одежде внезапно подбежала к демонстрантам, повалила и стала бить. (...) Очевидцы говорят, что полиция была недалеко, но не реагировала", – сообщается об одном таком случае.

В другом случае полицейские все же составили протокол на нападавших, но никого задерживать не стали.

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"Участники акции [протеста] считают, что за мобилизацией агрессивных групп стоят власти. Сообщается, что такие "титушки" стоят на разных улицах, прилегающих к проспекту Руставели. Одно из основных предупреждений на акции – не ходить по одному", – пишет NewsGeorgia.

Утверждается, что в некоторых случаях "титушки" собирались в группы по 50 человек. Среди избитых Коба Хабази – член партии "Ахали", в свое время – активный участник "Революции роз" 2003 года, а также известный в Грузии актер Гиорги Махарадзе.

Помимо участников протестной акции от действий неизвестных агрессоров пострадали и журналисты оппозиционного телеканала TV Piveli.

МВД Грузии сообщило, что возбудило дело по фактам этих нападений, но о задержанных не сообщается.

Грузинский омбудсмен Леван Иоселиани призвал МВД немедленно принять меры, чтобы остановить насилие. Он предупредил, что ситуация близка к "точке кипения" и страна дойдет до гражданской войны, если не принять меры к нападающим.

"То, что происходит сейчас в центре Тбилиси – это неслыханно, мы находимся на грани. Полную ответственность несет государство, МВД. Эти неформальные группы должны быть остановлены, и все должны быть привлечены к ответственности", - заявил омбудсмен в эфире Первого канала Грузии.

Тем временем, участники акции протеста, узнав о нападениях титушек на активистов и журналистов, бросились искать нападавших.

Ситуация в Грузии: последние новости

Как писал УНИАН, в Грузии во время протестов задержали одного из лидеров оппозиции. Политик был задержан во время словесной перепалки между полицией и протестующими, которые перекрыли дорогу урнами для мусора, в результате чего полиция начала сопротивляться. В целом полицейские задержали уже сотни протестующих.

Вместе с тем грузинские силовики активно применяют силу и специальные средства в отношении протестующих. В частности речь идет о слезоточивом газе и водометах. В ответ участники акций используют пиротехнику и световые лазеры.

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