Накануне Лукашенко провел тайную инаугурацию.

В Беларуси в ближайшее воскресенье состоится масштабный марш против власти, до этого в стране будет проходить забастовка.

Об этом сообщает оппозиционный Телеграм-канал Nexta.

Авторы указывают, что накануне власть продемонстрировала "бессмысленную жестокость", применив водометы с краской, стрельбу, избиения и провокации против протестующих.

"Но народ показал, что готов бороться столько, сколько потребуется. Хунта может провести хоть 1000 закрытых инаугураций, это ничего не изменит", - убеждены авторы.

Сотрудников госпредприятий призвали ближайшие два дня провести в режиме забастовки.

"Вся страна - стачка: Четверг и пятница - национальная забастовка! Рабочим коллективам всех гос.предприятий снова пора показать себя. Вас, как обычно, будут запугивать, но жить в полном бесправии еще страшнее. При этой власти у вас и ваших детей всё равно нет будущего, каждая неделя незаконной власти будет добивать экономику", - говорится в сообщении.

Также планируются блокирования трасс водителями и пешеходами в разных районах городов. Также белорусов призвали не платить налоги и коммуналку, забирать вклады из банков и не покупать продукцию госпредприятий.

"Заряжайте всех своих друзей и знакомых выходить на марш в ближайшее воскресенье. Мы ясно покажем всей Беларуси и миру, что крысиная хунта не имеет никакого отношения к нашему народу", - призвали организаторы.

Протесты в Беларуси и инаугурация Лукашенко

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела в отношении оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили применить санкции к белорусским чиновникам, ответственным за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась инаугурация Лукашенко.

Главы МИД большинства европейских стран заявили, что считают результаты выборов в Беларуси нелегитимными.

В разных городах Беларуси 23 сентября после инаугурации Александра Лукашенко граждане вышли на массовые протесты, самые масштабные состоялись в Минске. Там почти сразу начался силовой разгон акций и задержания.

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Автор: Юрий Годован