МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов

Сообщили, что взрывное устройство взорвалось в руках митингующего.

Появилась первая официально подтвержденная информация о первом погибшем во время протестов в Минске.

Об этом сообщило МВД Беларуси.

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"В ходе массовых беспорядков в Минске на улице Притыцкого, толпа строила баррикады для блокирования движения. В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью", - говорится в заявлении.

Белорусское издание TUT.BY сообщает, что мужчина погиб возле метро "Пушкинская". Сейчас там силовики устраивают разгон. Очевидцы говорят, что слышны взрывы.

Протесты в Беларуси: что происходит

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

По данным правозащитников, задержаны около 300 человек, в больницах находятся десятки раненых, один человек погиб в результате наезда спецавтомобиля.

В МВД Беларуси информацию о гибели человека опровергают.

Сегодня вечером 10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске открыли огонь по протестующим.

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