Лукашенко добавил, что у него, кроме Белоруссии, ничего нет.

Александр Лукашенко пообещал драться за Беларусь "до последнего омоновца".

Об этом сообщает телеканал СТВ.

Александр Лукашенко заявил, что будет "драться" за Беларусь до тех пор, пока "последний омоновец" и "настоящий врач" не скажут, что он сделал свое дело как глава государства.

"Никто не должен думать, что Лукашенко руки сложил, и все, он уже все бросил и ушел. Пока последний омоновец и врач настоящий не скажут: "Все, Лукашенко, ты свое дело сделал", - до тех пор я буду драться за эту страну", - сказал он.

Лукашенко добавил, что у него, кроме Белоруссии, ничего нет.

Выборы и протесты в Беларуси: что надо знать

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним насилие, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

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Автор: Олег Давыгора