Александр Лукашенко пообещал драться за свою страну / фото REUTERS

Александр Лукашенко пообещал драться за Беларусь "до последнего омоновца".

Об этом сообщает телеканал СТВ.

Александр Лукашенко заявил, что будет "драться" за Беларусь до тех пор, пока "последний омоновец" и "настоящий врач" не скажут, что он сделал свое дело как глава государства.

"Никто не должен думать, что Лукашенко руки сложил, и все, он уже все бросил и ушел. Пока последний омоновец и врач настоящий не скажут: "Все, Лукашенко, ты свое дело сделал", - до тех пор я буду драться за эту страну", - сказал он.

Лукашенко добавил, что у него, кроме Белоруссии, ничего нет.

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Выборы и протесты в Беларуси: что надо знать

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним насилие, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

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Автор: Олег Давыгора