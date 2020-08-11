В Беларуси уже сутки ищут главреда газеты "Наша нива"

Журналист пропал в ночь на 11 августа, когда ехал забирать жену после работы.

Главный редактор белорусской газеты «Наша нива» Егор Мартинович почти сутки не выходит на связь, его местоположение неизвестно.

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Как сообщает TUT.by, журналист пропал в ночь на 11 августа, когда ехал забирать жену после работы.

Правоохранительные органы официально не дали комментариев по поводу происходящего, но жене Мартиновича удалось узнать, что он задержан. Близкие и коллеги не знают, где находится журналист. Есть версия, что его могли избить.

Справка. "Наша нива" (Наша Ніва) - одна из старейших общественно-политических газет Беларуси, основана в 1991 году. Издание следовало национально-демократическому курсу. В 2018 году издание прекратило выпуск бумажной версии и сосредоточилось на онлайн-формате.

Протесты в Беларуси: что известно

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером 10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске снова открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.

В дальнейшем Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Сегодня стало известно, что Тихановская выехала в Литву.

Вечером 11 августа в Минске и других городах Беларуси снова начали собираться протестующие. ОМОН почти сразу начал задерживать активистов.

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