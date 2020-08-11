Правозащитница о событиях 9 августа в Минске: спецназ вывели против молодежи "в шортиках и маечках"

Силовики бросали в толпу светошумовые гранаты, вспоминает правозащитница.

9 августа в день выборов президента Беларуси на акцию в центр Минска вышла молодежь, которая не имела опыта участия в протестах, а против них вывели хорошо экипированный спецназ.

Об этом в интервью УНИАНу рассказала Марина Адамович, правозащитница и супруга белорусского оппозиционного политика Николая Статкевича.

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«В абсолютном большинстве, это была молодежь, которая не имеет опыта даже мирных акций, люди без знания правил безопасности на акции. Парни и девушки в шортиках, маечках пришли требовать честных выборов. Напротив стоял хорошо экипированный спецназ, милиция. Было очень миролюбивое настроение. Люди смеялись, веселились. Начали зажигать фонарики, в ответ их включили с противоположной стороны проспекта, через сотни метров. Все радовались: «Это не они нас окружили, а мы». Реально опасность мало кто оценивал. В какой-то момент раздался крик - автозаки просто ехали на людей. Скорее всего, человек, которого называют погибшим… Скорее всего в тот момент это и случилось. Они просто ехали на людей», – вспоминает правозащитница.

По ее словам, после этого начали взрываться светошумовые гранаты. Причем, бросали их не под ноги, а через головы, в головы, чтобы причинить максимальный урон.

«Писали, что там были резиновые пули, но я об этом не могу рассказать. Гранаты рвались каждую минуту. Вспышка, грохот, дым. Потом подъехали водометы, выдвинулись на передний план. И нас начали достаточно серьезно теснить. Центр был перекрыт повсеместно. Цепи «космонавтов», хорошо вооруженных и экипированных, перекрывали главные проспекты и улицы. Периодически они выскакивали и начинали бить людей, даже когда их было немного. Все это было абсолютно неадекватно и не соответствовало ситуации, я уже не говорю о принципах гуманизма. Это было отражением истероидной, больной воли одного человека, который любым способом стремится удержать власть над страной», – рассказала Адамович.

Протесты в Беларуси: что происходит

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

По данным правозащитников, задержаны около 300 человек, в больницах находятся десятки раненых, один человек погиб в результате наезда спецавтомобиля.

В МВД Беларуси информацию о гибели человека опровергают.

Вечером 10 августа протесты возобновились. Военный спецназ в Минске открыл огонь по протестующим. Также прошли массовые задержания по всей стране.

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