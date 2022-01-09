Илья Глинников в порядке, утверждают в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы.

Российский актер и ведущий, звезда телесериала "Интерны" Илья Глинников (сыграл роль Глеба Романенко) до Нового года приехал в Казахстан с туристической группой, в начале января они отправились на пик Талгар, а потом артист перестал выходить на связь.

Глинников в понедельник, 3 января, общался с мамой и сказал, что у туристов достаточно еды, а уже на следующий день с ним не было связи, говорится на Telegram-канале Mash.

В Генконсульстве Российской Федерации в Алматы сообщили, что к ним "не поступала" информация о пропаже Глинникова, пишет "РИА Новости".

Читайте такжеУкраинская актриса рассказала, как муж жестоко избивал ее ногамиПозже Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы сообщил, что Глинников нашелся, и с ним все в порядке, написал Telegram-канал агентства.

Илья Глинников родился 19 сентября 1984 года в российском городе Новомосковск, расположенном в Тульской области. Актер не женат.

Протесты в Казахстане – справка УНИАН

2 января в ряде городов Казахстана из-за резкого подорожания газа для машин вспыхнули массовые акции протеста. Позже протесты стали общенациональными. Протестующие требовали, в частности, отставки президента страны Касыма-Жомарта Токаева.

Некоторые участники протестов были вооружены. 4 января в Алматы началась острая фаза столкновений между протестующими и силовиками.

5 января в центре Алматы участники протестов открыли огонь по военным, горели здания городской администрации и прокуратуры, появилась информация о мародерстве. В Казахстане из-за протестов перестал работать проводной интернет.

Президент с 5 по 19 января ввел в Алматы и в Мангистауской области режим чрезвычайного положения.

Позже глава государства поддержал предложение о вводе в страну войск Организации Договора о коллективной безопасности (Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан и Таджикистан).

После этого в Алматы началась антитеррористическая спецоперация, была стрельба, стало известно о жертвах среди протестующих и силовиков.

В Казахстан 6 января прибыли первые военные РФ из состава ОДКБ.

Токаев разрешил стрелять в протестующих на поражение без предупреждения.

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