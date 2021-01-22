В частности, из Палаты представителей должны передать в Сенат статью импичмента против Трампа за его роль в “подстрекательстве к мятежу”, что произошло во время штурма Капитолия.

Процедура импичмента бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Сенате США (верхней палате Конгресса) начнется на следующей неделе.

Об этом сообщает телеканал CBS News.

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В частности, лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси проинформировала его, что статья импичмента против Трампа будет передана в верхнюю палату Конгресса в понедельник, 25 января. Этот шаг положит начало в Сенате следственной процедуре импичмента.

Вчера, 21 января, лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл обнародовал предложение, чтобы следственный процесс в отношении импичмента не начинался до февраля. В то же время, передача статьи импичмента в начале следующей недели запустит процедуру импичмента раньше, чем надеялся Макконнелл.

Как уточняет CNN, передача статьи импичмента в понедельник будет означать, что соответствующая процедура начнется во вторник, 26 января, в 13:00. В то же время, это произойдет, если в Сенате не будет договоренности, чтобы изменить временные рамки начала импичмента.

В рамках процесса во вторник должны привести к присяге председательствующего в рамках рассмотрения импичмента. Председательствующим может стать председатель Верховного суда США Джон Робертс или временно исполняющий обязанности президента Сената сенатор Патрик Легия. Также к присяге приведут присяжных.

В среду, 27 января, может начаться представление доводов стороны обвинения и стороны защиты Трампа.

Также Сенат должен утвердить правила для проведения импичмента. Это должно произойти в начале следующей недели.

Штурм Капитолия и возможный импичмент Трампу

6 января в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента США.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Байдена.

Трамп ранее заявлял, что считает инициированный Демократической партией против него импичмент крупнейшей "охотой на ведьм" в истории политики.

13 января Палата представителей Конгресса США объявила импичмент президенту США Дональду Трампу из-за его роли в подстрекательстве толпы своих сторонников к штурму Капитолия.

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Автор: Виталий Саенко