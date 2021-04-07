Белград превратился в эпицентр так называемого "вакцинного туризма", раздавая иностранцам дозы западных, а также китайских и российских вакцин бесплатно.

В последнюю неделю марта на границе Сербии образовалась очередь. Возможностью бесплатно сделать прививку от COVID-19 в стране уже воспользовались 22 тысячи граждан Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Болгарии.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza, напоминая, что семимиллионная Сербия и так среди стран Европы, которые быстрее всех проводят вакцинацию своего населения. Теперь Белград рекламирует бесплатные (если не считать цену поездки) прививки от коронавируса для иностранцев. Достаточно лишь зарегистрироваться в одном из центров здоровья Сербии и подождать подтверждения (на это уходит максимум 48 часов).

Читайте такжеNew York Times: Израиль уже живет в мире после COVID-19, на что это похоже?При регистрации можно выбрать желаемую вакцину: от тех, которые одобрили в ЕС, до российской "Спутник V" и китайских препаратов, которые власти Сербии закупили вскоре после их появления.

Бизнесмены прилетают чартерами

Белград проводит вакцинацию быстро. Например, если в Италии хотя бы одну дозу получили 13% взрослых, то в Сербии таких 22%. В ЕС лучше ситуация только в Венгрии, которая тоже пользуется вакцинами без одобрения Европейского агентства медикаментов.

Иностранцы получили возможность записаться на прививки в Сербии через интернет или по телефону со второй половины января. Это была инициатива министерства торговли страны. Так называемый "вакцинный" туризм должен пойти на пользу сербской экономике.

В последние выходные марта на границе с Сербией образовалась очередь. В стране уже вакцинировались 22 тысячи граждан балканских стран, в частности, соседних Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Болгарии. Албанский лоукостер Albawings, который выполняет рейсы в Италию, теперь организовал ряд чартеров на выходные, чтобы можно было быстро слетать в Белград и обратно.

Среди привитых в Сербии неделю назад иностранцев было 8,5 тысяч бизнесменов из стран Западных Балкан. Все они получили дозы вакцины AstraZeneca. Как пояснила сербская премьер-министр Ана Брнабич, срок годности этих доз истекал в апреле. Поэтому их можно было либо раздать всем желающим, либо вскоре уничтожить.

Итальянцы едут в Белград за дозой

Читайте такжеПремьер Словакии заявил об отставке из-за закупки вакцины Sputnik V"Вакцинные выходные" в Белграде теперь привлекают и первых клиентов из Италии. 57-летний граф Симоне Авогадро ди Виглиано сказал Corriere della Sera, что вынужден ездить по всему миру из-за своего бизнеса. В Белграде у него тоже есть офис. А о том, что может вакцинироваться в Сербии, он узнал в феврале от своих местных партнеров. Он сразу записался на прием. И вот теперь, в начале апреля, итальянец принадлежит к небольшой группе сверстников в Италии, которые могут похвастаться полной защитой от COVID-19. Если бы он решил ждать на прививку в родной стране, то смог бы получить укол не раньше июня.

"Обращаются к нам адвокаты, бизнесмены, представители разных профессий, а также студенты. Нам пишут даже итальянские врачи и медсестры, которые отказались от прививки в Италии, а теперь хотят получить дозу "Спутник V" на Балканах", - сказала консул Сербии в Милане Радмила Селакович.

Читайте такжеPolitico: ЕС не даст "вакцинный паспорт" для туризма тем, кто примет Sputnik VС 7 апреля в Италии начинает действовать новое решение, которое обязывает обязательно делать прививку от коронавируса всех врачей, медсестер, аптекарей и работников домов для пожилых людей. За отказ им грозит перевод на другую должность или даже потеря зарплаты. Медики старшего возраста, которые постоянно контактируют с больными COVID-19, получают вакцину от Pfizer. Но частные врачи используют препарат AstraZeneca, о котором в Италии распространяется много дезинформации. Из-за сплетен многие люди боятся использовать прививки этой марки.

А как же безопасность сербов?

Не все в Сербии довольны политикой своей страны в отношении прививок от COVID-19.

"Это нормально, что жители других стран бесконтрольно передвигаются нашей страной, чтобы сделать себе прививку? Почему дозы не передаются другим странам, что позволило бы уменьшить риск заражения на нашей территории?"- возмущается Объединенная ассоциация медиков против COVID-19 в своем пресс-релизе.

Вакцинный туризм: что известно?

О появлении такого явления как "вакцинный туризм" писало немецкое издание Bild. В Европе начали продавать туры в Россию, во время которых можно получить дозу «Спутник V».

Такая поездка длится 3-4 недели и стоит примерно три тысячи евро. Хотя сидеть все время в России не обязательно. Можно улететь на отдых в Турцию и получить вторую дозу по дороге обратно.

Также в Великобритании элитный консьерж-сервис Knightsbridge Circle предлагал своим клиентам поездку в ОАЭ или Индию на месяц с возможностью сделать прививку от COVID-19. За это нужно было заплатить 45 тысяч евро.

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Перевод: Лесь Дымань