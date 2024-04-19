Принц Гарри официально назвал США своим основным местом жительства.

Принц Гарри, сын короля Чарльза III официально подтвердил, что теперь он стал резидентом Соединенных Штатов Америки. Известно, что произошло это через четыре года после того, как Гарри и его жена Меган, герцогиня Сассекская, переехали на виллу в Южной Калифорнии. Уже на этой неделе туристическая компания, которая находится под контролем принца, подала документы, чтобы проинформировать британские власти о том, что он окончательно переехал и проживает в США. Об этом сообщает The Washington Times.

"Это официальное признание подчеркивает растущее отчуждение принца от Британии после того, как он и Меган отошли от королевских обязанностей ради прибыльных медиа-сделок в Америке. С тех пор Гарри неоднократно критиковал королевскую семью, в частности обвинения в бессознательном расизме, которые вошли в сериал Netflix и автобиографию принца", - отмечается в материале.

В издании рассказали, что документы подала компания Travalyst Ltd, которая на 75% принадлежит Гарри и была основана в 2020 году, чтобы "способствовать глобальному осознанию важности устойчивого туризма". Документы получило государственное учреждение Companies House, которое наблюдает за регистрацией компаний Великобритании.

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Журналисты добавили, что подача документов еще больше отдаляет Гарри от его роли, как одного из государственных советников короля, которых могут назначить для выполнения обязанностей монарха, если он нездоров или находится за пределами страны.

"Хотя Гарри формально остается государственным советником, в 2022 году корона сообщила Парламенту, что "на практике" только работающие члены королевской семьи будут призваны замещать монарха", - говорится в публикации.

В свою очередь фонд "Наследие" усомнился в решении Департамента внутренней безопасности предоставить Гарри американскую визу после того, как он признался в употреблении наркотиков в своей книге "Запасной". Фонд, который обратился к судье с просьбой заставить департамент предоставить иммиграционное дело Гарри, отмечает, что принц либо солгал в своей визовой анкете, либо получил особое отношение, ведь история об употреблении наркотиков, как правило, лишает заявителя права на получение визы.

Последние новости о королевской семье Великобритании

Как писал УНИАН, когда у короля Великобритании Чарльза III обнаружили рак на ранней стадии, это заставило принца Гарри приехать к отцу. Как сообщалось в феврале, отец с сыном не видели друг друга четыре года. Встреча длилась всего 30 минут.

Уже в марте после фейков о своей смерти, Чарльз III появился на публике. Известно, что он встретился с ветеранами корейской войны, чтобы отметить 70-ю годовщину перемирия, которое завершило вооруженный конфликт.

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