Герцог Сассекский хочет, чтобы жена сопровождала его на юбилейных "Играх непокоренных".

Принц Гарри "давит" на Меган Маркл, чтобы она вернулась в Великобританию, чтобы сопровождать его на юбилейных "Играх непокоренных". Об этом рассказал королевский эксперт и писатель Том Куинн, пишет британский таблоид Mirror.

Отмечается, что в этом году герцог Сассекский проведет мероприятие на британской земле, чтобы отпраздновать 10 лет с начала Игр для ветеранов и бывших участников боевых действий. При этом Гарри "оказывает давление" на свою жену Меган, чтобы она присоединилась к нему на мероприятии.

"Меган, возможно, не очень хочет вернуться в Великобританию, поскольку утверждали, что герцогиня "никогда не чувствовала себя дома" в Великобритании", - говорится в статье.

При этом Куинн убежден, что Гарри не примет "нет" как ответ, и даже Меган начинает понимать, что "никогда не стоит говорить никогда", а "Игры непокоренных" - это одна из немногих сфер жизни Гарри, где он чувствует себя "на твердой земле".

"Несомненно, помощь солдатам-инвалидам - это хорошо, и это то, что Гарри пытается сделать, но только в присутствии Меган. Поэтому он, безусловно, давит на нее. ... Это вызывает огромное напряжение в отношениях пары", - рассказал Куинн.

Принц Гарри и Меган Маркл - последние новости

В декабре The Hollywood Reporter назвал принца Гарри и Меган Маркл главными неудачниками года. В частности, издание высмеяло "плаксивый" сериал на Netflix "Гарри и Меган", а также биографию принца "Запасной".

Среди прочего журналисты отметили, что пара "покинула жизнь, связанную с церемониальной государственной службой, чтобы заработать на своем статусе знаменитостей в Штатах", но не преуспела.

Ранее УНИАН сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл на грани развода - в июле 2023 года стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские решили пожить отдельно.

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