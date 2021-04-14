Суд отказал в иске, назвав его "фантазией".

В Индии женщина подала в суд с требованием арестовать принца Гарри якобы за нарушение обещания жениться на ней.

Об этом сообщает India Today.

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Как сообщается, женщина обратилась в Высокий суд Пенджаба и Харьяны с иском против принца Гарри, утверждая, что он обещал жениться на ней. Заявительница запросила ордер на арест принца, чтобы "брак не задерживался".

Высокий суд Пенджаба заявил, что иск был ни чем иным, как "фантазией мечтателя".

Заявительница, Палвиндер Сингх, является адвокатом. Она заявила, что переписывалась в соцсети с принцем Гарри и он обещал на ней жениться.

Суд отклонил иск, отметив: "Это общеизвестный факт, что поддельные профили создаются в различных социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и т.д. Существует большая вероятность того, что так называемый принц Гарри может сидеть в кибер-кафе в Пенджабе".

Судья также отметил, что на вопрос, была ли заявительница в Великобритании, она ответила отрицательно и сказала, что все разговоры велись в социальных сетях.

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Автор: Екатерина Лиманская