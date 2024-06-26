Пеллегрини подтвердил, что страна принимает участие в поддержке чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины.

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна принимает участие в поддержке чешской инициативы по закупке артиллерийских снарядов для Вооруженных Сил Украины.

Пеллегрини во время визита в Чехию сказал, что Братислава поддерживает Киев такими способами, о которых не слишком часто говорят. В пример он привел поставки электроэнергии, чтобы украинская энергосистема не испытала коллапс, сообщает издание Pravda.

Пеллегрини подтвердил, что страна принимает участие в поддержке чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины.

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"Благодаря нашим производственным мощностям мы внесем значительный вклад в успех чешской инициативы по закупке боеприпасов", – сказал президент.

Он утверждает, что Словакия увеличила производство и ремонт снарядов необходимых калибров.

"Значительная часть из собранных Чехией боеприпасов будет восстановлена и произведена непосредственно на словацких заводах", - добавил он.

Чешская инициатива по снарядам - детали

До конца этого года ВСУ получат около 500 тыс. артиллерийских снарядов в рамках помощиот Чехии.

Как сообщило издание Euractiv со ссылкой на чешских чиновников, поставка боеприпасов намечены на июль. Однако их количество источники издания не раскрыли. Напомним, чешские власти не разглашают, в каких странах покупают боеприпасы для ВСУ.

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