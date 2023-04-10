Политики запланировали встречу уже на этой неделе.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен встретиться с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и обсудить Украину.

Об этом сообщает издание The Guardian, ссылаясь на слова представителя бразильского Министерства иностранных дел Мауро Виейра. Он подтвердил, что политики запланировали встречу на территории Китая в пятницу, 14 апреля.

Также британский таблоид выяснил, что среди прочих тем, которых стороны коснутся во время переговоров, будет и Украина.

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В частности, Силва намерен лоббировать предложение о посреднических переговорах по прекращению войны России против Украины, пишут СМИ.

Президент Бразилии предложил отдать Крым России

Напомним, что 7 апреля лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отметился пророссийской риторикой в отношении Украины. Он заявил, что для завершения войны Киев должен согласиться отдать Крым России.

Политик отметил, что лидер РФ Владимир Путин не может захватить Украину, но и украинский лидер Владимир Зеленский "не может хотеть" всего.

Ранее он вел переговоры с Зеленским 2 марта. Тогда президент Украины рассказал ему о реализации "формулы мира", на которой настаивают украинские власти.

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