Лидер Бразилии продолжает настаивать на своей идее о том, что группа нейтральных стран должна "помочь установить мир между Россией и Украиной".

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва осудил нарушение Россией территориальной целостности Украины. Вместе с тем, он вновь призвал к посредничеству в прекращении войны несмотря на критику этой его "мирной" инициативы со стороны украинского правительства.

Выступая на обеде с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, Лула да Силва вновь сказал, что группа нейтральных стран должна объединиться, чтобы "помочь установить мир между Россией и Украиной". Об этом пишет Reuters.

Комментарии бразильского президента прозвучали после того, как его высказывания о том, что страны Запада затягивают войну, поставляя оружие Украине, вызвали бурную критику среди западных союзников.

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Представитель Белого дома обвинил да Силву в том, что он "повторяет российскую и китайскую пропаганду, не обращая внимания на факты". А во вторник Белый дом заявил, что "тон Лулы не был нейтральным".

Источник Reuters в Вашингтоне, знакомый с этим вопросом, сказал, что официальные лица США в частном порядке ясно дали понять бразильским коллегам, что администрация Байдена недовольна критикой со стороны да Силвы предоставления оружия Украине.

Белый дом сообщил в заявлении, что советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан говорил со своим бразильским коллегой Селсо Аморимом о "ряде двусторонних и глобальных вопросы, включая войну России против Украины".

Ранее Аморим присоединился к словесной перепалке, назвав критику США "абсурдной" и заявив, что Бразилия не разделяет позицию России.

"Бразилия защищает территориальную целостность Украины. Но пока не будет переговоров, идеального мира для украинцев и россиян не будет. Должны быть уступки", - сказал Аморим бразильскому телеканалу Globo.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник посетил Бразилию и поблагодарил ее президента "за мирные усилия", отметив, что "Бразилия и Россия разделяют взгляды" на войну в Украине.

Война в Украине - позиция Бразилии

Как сообщал УНИАН, ранее президент Бразилии Лулу да Силва заявил, что Россия должна вернуть территорию, на которую она вторглась в прошлом году, но он предположил, что Украина должна пожертвовать Крымом, который был оккупирован российскими войсками в 2014 году. Президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг это предложение.

В апреле президент Бразилии заявил, что США и ЕС должны прекратить "поощрять" войну и начать говорить о мире. По мнению да Силвы, международное сообщество совместными силами сможет "убедить" президента Украины Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина в необходимости закончить войну.

В это воскресенье, 16 апреля, президент Бразилии предложил собрать группу нейтральных стран по аналогии с G20, не вовлеченных в российско-украинскую войну, для установления мира. Лулу да Силва повторил, что решение о начале войны было "принято двумя странами", возложив, вероятно, часть вины на Украину, и добавил, что страны, поставляющие оружие, нужно убедить прекратить это делать.

Киев раскритиковал предложения Лулы за то, что он одинаково относится к "жертве и агрессору", и во вторник пригласила президента Бразилии посетить Украину, чтобы он лично увидел последствия российского вторжения.

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что наша страна с интересом следит за усилиями Лулы по урегулированию войны, но подчеркнул, что Украина не торгует своими территориями. Николенко также отверг мнение, высказанное да Силвой на выходных о том, что страны, предоставляющие Украине оружие для защиты, затягивают войну.

Европейский союз также отверг заявление Лулы да Силвы о том, что в войне виноваты как Украина, так и Россия. Представитель ЕС по иностранным делам Питер Стано заявил, что вся помощь направлена на "законную оборону" Украины.

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