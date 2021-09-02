Представитель афганской диаспоры Хашматулла Бехруз: Те, кто сумел бежать из Афганистана в Украину, понимают, что вырвались из ада

События в Афганистане – одна из важнейших тем, обсуждаемых в последние дни. Представитель афганской общины в Одессе, доктор юридических наук, профессор Хашматулла Бехруз в интервью УНИАН рассказал, почему для большинства афганцев покинуть родину сейчас необходимость, сколько беженцев приняла Украина и как они осваиваются в нашей стране.

Выход военных США из Афганистана, установление в стране власти талибов, массовая эвакуация и жуткие кадры из аэропорта Кабула, где афганцы пытались любыми способами попасть на иностранные самолеты, навсегда покидающие страну… Украина стала одним из государств, которые помогали проводить эвакуацию из Афганистана. И наша страна стала приютом для сотен беженцев - в основном, родственников афганской диаспоры, тех кто уже давно живет в Киеве, Одессе, Харькове. О том, что заставляет афганцев массово покидать свою страну, почему нет веры "вежливым талибам" и как теперь беженцы осваиваются в Украине, УНИАН рассказал представитель афганской диаспоры Хашматулла Бехруз.

Сколько беженцев прибыло в Украину в конце августа?

Около 700 человек. Эти люди пережили то, что словами не передать. Добраться до аэропорта - большой риск. Первый эшелон, который надо преодолеть, это - талибы, несколько метров ты между жизнью и смертью, не знаешь, что будет, как с тобой поступят. Затем - территория между талибами и американскими войсками, британскими. Там был вырыт канал в целях безопасности и многие несколько часов стояли в воде, пока добирались. Дальше - слезоточивый газ, стреляют над головами... И надо было доказывать, почему тебе надо улететь.

Наши ребята из Одессы прилетели туда, организовали процесс. Были составлены списки родственников афганцев, которые живут в Украине, уже получили гражданство или вид на жительство. Отправляли эти списки в МИД и в посольство Украины в Таджикистане, по ним забирали людей, это уменьшило ажиотаж.

Первые дни, пока этого не было - было ужасно. Я спрашивал: "Вы в аэропорту не боялись эпидемии? Столько же людей там было?", в ответ: "Какая эпидемия? Вопрос о жизни и смерти". Были люди, которые и пять, и шесть и восемь дней ждали вылета у аэропорта.

Очевидно, что для многих афганцев покинуть подконтрольную талибам территорию – действительно вопрос жизни и смерти. Но мы говорим о массовом бегстве.

Возьмем, к примеру, Луганск, Донецк. Люди живут в неопределенности, перспективы неизвестны. У всех вопросы: "Что будет дальше с этой территорией?", "Какой будет наша судьба?", "Что будет с детьми?". А теперь учтите, что уровень жизни и ситуация в Афганистане - гораздо хуже. Учитель получал меньше ста долларов, офицер - двести в месяц. Этого не хватит на большую многодетную семью, где жена не работает…

Для многих это последний шанс вырваться из бесконечного ада войны, который длится уже более сорок лет, и если ночью не стреляют - это уже большое счастье. Там никакие нормы международного гуманитарного права не действуют. Никакие. И столько сторон, что они легко списывают обстрелы, постановку пехотных мин, взрывы на других. Если в Украине видна одна сторона, другая, третья, то там - непонятно. Каждый может говорить: "Это - Аль-Каида" - "Нет, это - талибы" - "Нет, солдаты правительственных войск" - "Нет, это - Силы безопасности" - "Нет, это - британцы" - "Нет, американцы" - "Нет, это – НАТО"... За время войны выросло уже несколько поколений, и нет надежды, что это закончится, что будет мирная жизнь.

Последние годы в Кабуле не было уверенности, что ты вернешься домой с улицы. Детей гулять не отпускали, похищение людей стало самым распространенным "бизнесом". Когда люди голодают, нет ни страха, ни совести, они готовы на все. Началась торговля человеческими органами.

Или, вот, мы спрашиваем: "Откуда эти "камикадзе", которые себя убивают, эти шахиды?". Был организован большой бизнес по похищению детей, которых потом воспитывали для того, чтобы они себя взрывали. Их закрывали от внешнего мира на несколько лет, они читали только Коран, им внушали, что за подрыв неверных они попадут в рай. У этих людей не было связи с внешним миром, возможности посмотреть телевизор, пообщаться с другими, только молитвы, молитвы, молитвы. Это конвейер смерти. Их очень много в Пакистане, их используют против Афганистана, но когда-то и сам Пакистан пострадает. Это "оружие" - универсальное…

В Афганистане у людей нет будущего. На Западе те, которые попадают туда, будут обеспечены всем необходим для нормальной жизни, дети пойдут в школу, смогут поступить в ВУЗ, есть медицинское обеспечение. Ради этого можно многое терпеть.

Как ведут себя талибы после прихода к власти?

Талибы пока ведут себя очень вежливо, даже подозрительно вежливо. Сейчас им надо создать видимость, ведь вся финансовая система Афганистана зависит от США. Банковская система парализована. Талибы не удержатся у власти, если не запустят нормальную государственную систему управления.

Афганцы, которые были 20 лет назад, при первом правлении талибов, и сейчас - разные. В современном информационном обществе по-другому мыслят, выросло поколение, которое не приемлет исламский радикализм.

Если талибы будут поступать так, как сейчас, это будет на пользу Афганистану, но все помнят первый период талибов (1996-2001 года, – УНИАН). Они пришли, и такое варварство совершали, что люди спустя двадцать лет вздрагивают, вспоминая. И боятся, что это повторится.

Они светское законодательство просто отменили, ввели шариатский уголовный кодекс, средневековый, где предусмотрены жесточайшие наказания, и исламские страны давно уже отошли от них. Это страшно. Это забивание камнями до смерти, отсечение кисти, публичные казни на стадионе (в том числе и по политическим мотивам). Если жена изменила, то, согласно исламскому, шариатскому праву, нужны четыре свидетеля, которые своими глазами это видели. Но это же не реально. Как четыре человека увидят то, что делается тайком?! Но кто-то донес и десятки, даже сотни случаев были, когда женщин забивали камнями до смерти.

Женщины не имели права выходить на улицу без сопровождения брата, мужа, отца. Были закрыты двери школ и ВУЗов для женщин. Музыка и телевидение также были запрещены. Развлекательные мероприятия - запрещены. Свадьба, гости - все под запретом. Люди при закрытых шторах смотрели телевизор, но не дай Бог об этом узнавали! Заходили в дом, и всю семью наказывали, избивали, бросали в тюрьму. Ситуация была неописуемая.

Люди это помнят, боятся. Многие говорят: "Да, сейчас талибы хотят легализовать свою власть, хотят, чтобы их признали другие государства. Как только признают - возьмутся за свое". На днях назначили и.о. министра образования, так он сказал: девочки и мальчики будут учиться отдельно, в отдельных аудиториях. Уже начинаются каике-то моменты, несмотря на то, что они очень вежливо себя ведут.

Где сейчас находятся беженцы, которым удалось добраться до Украины?

Есть центр для эмигрантов, их тоже там разместили, но большая часть воссоединились с семьями, их забрали к себе домой родственники. Всех хорошо принимают, оказывают помощь. Для них это здорово. Они должны социализироваться и, к сожалению, еще не понимают, что скоро столкнуться с определенными проблемами.

В Украине около 2 млн вынужденных переселенцев, и государство не может обеспечить их так, как это делают в Германии, Австрии и других странах. Но они пока об этом не думают.

Нужно смотреть в глаза этих детей, этих женщин. Последние понимают, что вырвались из ада бесправия. Даже без слов видно, что они по-другому себя ощущают. Они почувствовали безопасность, знают, что, если заболеют, им окажут нормальную медицинскую помощь. Это главное для матери, отца с тремя-четырьмя детьми, которые долго были лишены этого. В последнее время в Афганистане медикаменты были ужасные. Оригинальные препараты - очень дорого. Считается, что в Украине около 20-25% контрафакта, а там 90% - подделка. Не одну таблетку, а пачку анальгина выпьешь, только тогда голова перестанет болеть. Там качественная и доступная медицина отсутствовала последние годы.

Мы постараемся поддержать тех, кто прилетел, и очень переживаем о тех, кто остался. Утро начинается с новостей из Афганистана. К сожалению, он, как и Украина, находится на стыке геополитических интересов сверхдержав. И правды о том, что происходит, нет в СМИ. Я общаюсь с офицерами, они плачут: "Неужели вы думаете, что мы так просто сдались, не могли защитить свою землю? Поступил приказ сдать оружие". Три-четыре талиба на мотоцикле подъезжают к части, и она сдается? Это не реально.

Автор: Влад Абрамов

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter