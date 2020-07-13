Более 20 пострадавших: в США горит военный корабль (фоторепортаж)

Причины пожара пока неизвестны.

В США пылает универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard.

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В результате пожара пострадали уже более 20 человек: 17 матросов и 4 гражданских. Об этом сообщает командование Военно-морских сил США.

Моряки сообщили о пожаре на борту десантного корабля класса «Уосп» во время стоянки у причала на военно-морской базе Сан-Диего 12 июля, примерно в 8:30 утра по местному времени.

Как сообщается, корабль находился в Сан-Диего для регулярного технического обслуживания.

Причины пожара до сих пор неизвестны и находятся на стадии расследования.

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