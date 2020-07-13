Более 20 пострадавших: в США горит военный корабль (фоторепортаж)
08:10, 13 июля 2020Мир
307 0
Причины пожара пока неизвестны.
фото REUTERS
В США пылает универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard.
Читайте такжеТрамп уверяет, что не хочет выводить США из НАТО
В результате пожара пострадали уже более 20 человек: 17 матросов и 4 гражданских. Об этом сообщает командование Военно-морских сил США.
Моряки сообщили о пожаре на борту десантного корабля класса «Уосп» во время стоянки у причала на военно-морской базе Сан-Диего 12 июля, примерно в 8:30 утра по местному времени.
Как сообщается, корабль находился в Сан-Диего для регулярного технического обслуживания.
Причины пожара до сих пор неизвестны и находятся на стадии расследования.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter