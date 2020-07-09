Возле границы Латвии засекли военные корабли РФ

Российский флот находится в латвийской исключительной экономической зоне.

Вооруженные силы Латвии засекли семь российских военных кораблей в шести морских милях от территориальных вод страны.

Об этом сообщает пресс-служба Национальных вооруженных сил Латвии.

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Военные корабли обнаружили в латвийской исключительной экономической зоне.

Вооруженные силы Латвии идентифицировали семь кораблей ВС Российской Федерации: корветы Советск и Мытищи класса Каракурт, корветы Ливень и Пассат класса Нанушка, корветы Димитровград и Чувашия класса Тарантул и корвет Серпухов класса Буян-М.

Как сообщал УНИАН, комиссия Сейма Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции концептуально поддержала подготовленные Министерством обороны страны поправки к закону, регулирующему военные действия в случае угрозы государству.

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