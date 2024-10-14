В министерстве призвали прекратить распространение ложной информации.

Украинская сторона отвергает обвинения, которые распространяют некоторые иностранные СМИ о том, что наше государство якобы причастно к поставкам дронов повстанцам в Мали. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.

"Мы также категорически отрицаем все обвинения, которые периодически звучат из уст чиновников Республики Мали и Республики Нигер, в якобы причастности Украины к "сотрудничеству с террористами", "поставке террористам вооружения и предоставлении им информации", "поддержке Украиной террористической коалиции" и т.д.", - отметили в ведомстве.

В МИД напомнили, что в своих заявлениях от 5 и 8 августа этого года ведомство уже опровергло такие обвинения и выразило сожаление из-за решения Мали и Нигера разорвать дипломатические отношения с Украиной в результате "надуманных и ничем не обоснованных предположений".

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"В этом контексте отвергаем также все обвинения в адрес Украины в якобы причастности нашего государства к попаданию в регион Сахеля вооружения и военной техники, которая поставляется Украине ее союзниками для противодействия продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в министерстве.

В МИД подчеркнули, что с начала полномасштабной войны РФ Украина первой инициировала введение разветвленной системы мониторинга и контроля над оружием, которое поставляют западные союзники. Также мониторингом вооружения занимаются международные, государственные и ведомственные механизмы. Кроме того, в этой области введен и парламентский контроль. В ведомстве отметили:

"За более чем два с половиной года российского вторжения западные партнеры не выявили ни одного случая нецелевого использования предоставленного нашему государству вооружения и военной техники. В контексте безосновательных обвинений правительств Мали и Нигера в адрес Украины призываем прекратить распространение ложной информации, которая повторяет лживые нарративы пропаганды государства-агрессора России, направленные на дискредитацию нашего государства и оправдание неспровоцированной, неоправданной и незаконной войны РФ против Украины".

Использование дронов повстанцами в Мали - что известно

Издание Le Monde сообщило, что украинские беспилотники оказывают поддержку повстанцам на севере Мали. По словам журналистов, Киев оказывает повстанцам "сдержанную, но решительную поддержку".

Также в издании отметили, что оперативное сотрудничество между украинской военной разведкой и повстанцами CSP началось в начале 2024 года. Кроме того, в материале рассказали, что представители повстанцев были в Украине и проходили обучение по изготовлению и использованию БПЛА.

"Группа CSP приехала тренироваться с нами в Украину, а еще большая группа наших инструкторов поехала туда (в Сахель) и до сих пор там", - отметил якобы источник для Le Monde, который близок к украинской разведке.

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