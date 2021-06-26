Фельдгузен напомнила, что в Европейском Совете 24 июня не было большинства для поддержки данного предложения.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен прокомментировала инициативу немецкого канцлера Ангелы Меркель о встрече глав ЕС с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом шла речь в интервью ZN,UA.

Она уточнила, что "прямой" диалог с Путиным необходим для определения более эффективных санкций против России. В то же время обсуждение с главой Кремля вопросов климата она назвала лишь одним из пунктов разговора.

"Здесь речь идет о немецко-французских предложениях по более четко определенной политике ЕС в отношении России: более быстрые и эффективные санкции ЕС против России, если действия РФ делают это необходимым; дополнительные ограничительные меры, включая экономические санкции, и более интенсивное сотрудничество со странами Восточного партнерства. Возможность поговорить, в том числе и на самом высоком уровне, с российским президентом по таким вопросам, как, например, изменение климата и окружающая среда на основе принципов Могерини, была лишь частью этих предложений", – ответила дипломатка.

Читайте такжеУбийство Джорджа Флойда: экс-полицейский Шовин получил 22,5 года тюрьмыФельдгузен напомнила, что в Европейском Совете 24 июня не было большинства для поддержки данного предложения: "Вот так ведутся дискуссии в ЕС по внешней политики: для этого нужен консенсус всех государств-членов, которого не было по этому предложению".

В этом же интервью немецкий посол заявляла, что предоставление Украине ПДЧ НАТО не защитило бы ее от агрессии России, а также уточнила, что Берлин может предложить Киеву в обмен на запуск "Северного потока-2".

На днях канцлер Германии Ангела Меркель вместе с Францией предложила лидерам ЕС пригласить на саммит российского президента Владимира Путина, страна которого находится под международными санкциями из-за военного вторжения в Украину и оккупацию Крыма.

Однако соседи Украины и ряд других стран-членов ЕС отказались от такого предложения. Меркель в ответ отметила, что ей жаль, но работа продолжается.

Учитывая это, в МИД Украины вызвали послов Германии и Франции и заявили, что украинский вопрос должен рассматриваться исключительно с участием представителей от Киева. В то же время у Зеленского считают инициативу Меркель "проявлением слабости".

Ангела Меркель выступает за строительство российского трубопровода "Северный поток-2" в обход Украины, несмотря на призывы критиков не поддаваться на газ россиян. Последние считают проект очередным путем политического давления России на Запад и входом в энергетическую зависимость от Кремля.

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Автор: Яна Ставская