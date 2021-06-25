Как заявила канцлер Германии Ангела Меркель, страны не смогли согласиться, что немедленная встреча с Путиным необходима.

Лидеры стран Евросоюза отказались от идеи встречи с российским президентом Владимиром Путиным, неожиданно предложенной Германией и Францией перед началом саммита ЕС в Брюсселе .

"Встречи с Россией на уровне европейских лидеров не будет. Мы видим, как наши отношения с Россией ухудшаются, видим агрессивное поведение России", - сказал по окончании первого дня саммита президент Литвы Гитанас Науседа.

По его словам, говорить о встрече с Путиным слишком рано, поскольку каких-либо радикальных перемен в поведении России пока не наблюдается.

Как заявила канцлер Германии Ангела Меркель, страны не смогли согласиться, что немедленная встреча лидеров необходима. Она добавила, что Евросоюз пока будет искать другие форматы взаимодействия с Россией, и подчеркнула, что дискуссия лидеров блока по этому вопросу была непростой.

Против идеи встречи с Путиным выступили десять европейских лидеров, главным образом представители стран Восточной Европы.

"Лично я хотела бы какого-то более смелого шага, но и это неплохо, и мы продолжим работать", - сказала Меркель.

Тем не менее, европейские руководители высказались за взаимодействие с Москвой по вопросам, представляющим интерес для Евросоюза. Среди них - вопросы здравоохранения, климата и экологии, а также отдельных внешнеполитических вопросов, включая Сирию, Ливию и иранскую ядерную сделку.

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Среди прочего лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю разработать предложения по поддержке российского гражданского общества.

Предложение Франции и Германии возобновить саммиты ЕС-Россия

Перед самым началом саммита Германия и Франция неожиданно для остальных стран союза и руководства ЕС выступили с инициативой, суть которой - предложить Кремлю "пряник" в виде возобновления регулярных саммитов ЕС-Россия и одновременно пригрозить "кнутом" в виде новых санкций.

Эта идея, однако, встретила решительный отпор - прежде всего со стороны соседних с Россией стран ЕС.

Идея восстановить этот канал в форме саммитов появилась у канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона после встречи президента США Джо Байдена с Владимиром Путиным в середине июня в Женеве.

"Я считаю, что Евросоюз тоже должен наладить прямой контакт с Россией и российским президентом. Того, что с ним говорит президент США, недостаточно", - сказала канцлер Германии Ангела Меркель, выступая перед саммитом в бундестаге.

И Меркель, и Макрон,защищая свое предложение о саммитах с Путиным, доказывали, что это будет не соглашательство с политикой России, а просто канал общения.

"ЕС будет требователен, потому что мы не откажемся от наших ценностей", - сказал журналистам президент Макрон, доказывая в то же время, что диалог в форме саммитов нужен для поддержания стабильности в Европе.

Однако это не убедило граничащие с Россией страны в восточной части Евросоюза. Они полагают, что возобновление саммитов Москва воспримет как слабость и знак того, что ЕС примирился с ее политикой.

"Кремль понимает политику силы, Кремль не воспринимает добровольные уступки как признак силы. То, в каком виде все это предложено, означает следующее: Россия аннексирует Крым, Россия ведет войну на Донбассе, а Европа пожимает плечами и продолжает говорить о диалоге", - сказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Резко против саммитов с Путиным выступили и ведущие политики Литвы, Польши и Эстонии, а министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал, что возобновление саммитов будет "опасным отходом от санкционной политики ЕС".

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте же заявил, что он не против, если с Путиным будут встречаться руководители центральных органов ЕС, но сам он видеть Путина не хочет, пока Россия не начнет сотрудничать со следствием и судом по делу о сбитом над Украиной рейсе MH17.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал журналистам, что Москва положительно оценивает идею саммита, но пока следует подождать, согласятся ли с ней все страны Евросоюза, передает Би-би-си.

Саммиты ЕС-Россия

Евросоюз и Россия до 2014 года проводили саммиты дважды в год, и в последние годы они уже воспринимались многими как пышные и бессмысленные мероприятия: ни о чем серьезном стороны на этих встречах договориться не могли. После аннексии Крыма Россией Евросоюз эти саммиты отменил.

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Автор: Ирина Погорелая