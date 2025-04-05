Глава МИД Чехии пригрозил Трампу контрмерами.

Евросоюз все еще может договориться с президентом США Дональдом Трампом об отмене драконовских пошлин, однако имеет в своем распоряжении жесткие контрмеры. Такое заявление сделал министр иностранных дел Чехии Ян Липавски, сообщает Politico.

"Очевидно, что у администрации США было политическое задание предпринять какие-то действия, поэтому никакие переговоры не смогли бы изменить ситуацию. Думаю, было бы важно, чтобы мы снова поговорили с американской стороной и показали им, как выглядит ситуация, - и что у нас есть решимость предпринять контрмеры на сумму более 20 миллиардов евро", - предупредил министр.

По словам Липавского, он поддерживает предложение Трампа о покупке Европой большего количества американского ископаемого газа, которая, по мнению американского лидера, может стать ключом к решению торгового дисбаланса.

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"Еврокомиссия провела ряд переговоров с американскими коллегами, и, несмотря на то, что пока не удалось договориться, нам следует продолжить работу в этом направлении", - подытожил он.

Реакция на пошлины Трампа

Как писал УНИАН, президент США Дональд Трамп объявил, что вводит торговые пошлины на импорт стали, алюминия и автомобили из Евросоюза, а также на товары из Китая.

В ответ в Евросоюзе пригрозили Трампу ответом на драконовские пошлины. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на такой случай есть четкий план.

В ответ на пошлины Трампа отреагировали разные страны. Министерство торговли Китая сообщило, что "решительно выступает против" решения американского лидера. Также реакция поступила со стороны премьер-министра Японии, канадского премьера и президента Мексики.

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