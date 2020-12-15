Администрация крупнейшего в мире сайта для взрослых PornHub сообщила о блокировке всех непроверенных видео.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на администрацию сайта PornHub.
Это стало возможным из-за информации о насилии над несовершеннолетними в роликах на сайте. Вскоре платежные системы Visa и Mastercard приостановили операции со своими карточками на сайте.
В настоящее время заблокированные видео обозначены сообщением, что их проверяют "согласно политике доверия и безопасности".
Однако точное число заблокированных роликов неизвестно. До начала проверки на сайте их было около 13,5 млн, но в течение 14 декабря это количество менялось на 4,7 миллиона, а затем – на 7,2 миллиона, пишет Motherboard.
Со следующего года планируется проверять все заблокированные видео, которые оставались без проверки.
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