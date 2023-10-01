Экс-премьер Словакии, глава партии HLAS Петер Пеллегрини, заявил, что Словакии "больше нечего отправить" Украине.

В ходе выборов в Словакии резко изменили мнение о предоставлении военной помощи Украине.

Как сообщает Dennikn, экс-премьер Словакии, глава партии HLAS Петер Пеллегрини заявил, что о военной помощи Украине "больше речь не идет", так как по его мнению, Словакии "больше нечего отправить" Украине.

При этом в Словакии уже заявляют, что новые власти хотят максимально проверить, была ли законной предыдущая военная помощь, оказанная Украине.

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Из заявления Пеллегрини остается непонятным, как его политическая сила реагирует на коммерческие заказы на производство оружия или боеприпасов для Украины, которые выполняются как государственными, так и частными оборонными компаниями.

Как говорится в материале, до проведения выборов в Словакии бывший премьер Петер Пеллегрини и его социал-демократическая партия HLAS выступали за продление помощи Украине.

Партия HLAS, по предварительному подсчету голосов, занимает третье место на выборах и может войти в коалицию с пророссийской SMER.

Выборы в Словакии

1 октября 2023 года стало известно о том, что на выборах в Словакии одержала победу пророссийская партия. Лидирует партия экс-премьер-министра Роберта Фицо Smer-SD, который известен своими пророссийскими взглядами – он в частности заявлял о прекращении поддержки Украины и призвал начать мирные переговоры с РФ.

По результатам подсчета 99,5% голосов, партию Smer-SD поддержали 22,95% избирателей, тогда как "Прогрессивная Словакия", возглавляемая вице-председателем Европарламента Михалом Шимечкой, набрала 17,96% голосов, а "Голос" бывшего премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини - 14,71%.

Пятипроцентный барьер преодолели еще четыре партии. Окончательные результаты голосования должны быть объявлены позже в воскресенье, 1 октября.

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