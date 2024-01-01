По словам Ходжеса, Республиканская партия стала уязвимой для российской дезинформации и использует тезисы российской пропаганды.

Бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес считает, что вопрос финансирования помощи Украине от США может разрешиться к февралю 2024 года.

"Это на самом деле американские политические игры. У нас действительно есть проблемы на границе США. У нас нет правильной политики в отношении эмигрантов. Не найден правильный баланс между привлечением людей, которые нам нужны, и защитой суверенитета и остановкой притока криминальных банд и наркотиков. Это серьезная проблема в политике США. И поэтому республиканцы видят в этом возможность для давления. Я вижу, насколько президент Байден и демократы хотят оказать помощь Украине. Так же как Тайваню и Израилю. А республиканцы делают приоритетом над международной политикой местные, домашние политические достижения", - сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, Республиканская партия 40-го президента США Рональда Рейгана, который всегда жестко действовал в отношении Советского Союза и России, сейчас стала уязвимой к российской дезинформации и использует тезисы российской пропаганды.

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"Президент Байден должен давить на республиканцев, чтобы сделать это дело. Президент должен объяснить народу, почему это важно для США. Нет выбора: укреплять границы или помогать Украине. Оба вопроса очень важны для нас. Я думаю, этот вопрос решится к февралю. Потому что республиканцы не хотят, чтобы их обвинили в потере Украины", - сказал Ходжес.

Заявления Бена Ходжеса

24 декабря Бен Ходжес заявил, что неудача летнего контрнаступления ВСУ являетсявиной западных союзников Киева, а не украинского командования или политического руководства.

Позже Бен Ходжес отметил, что у РФ нет прорывного потенциала, чтобы захватить Украину, и она сделает все возможное, чтобы удержать то, что смогла захватить, используя время для укрепления обороны. При этом РФ надеется, что Запад потеряет желание поддерживать Украину.

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