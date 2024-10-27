Европейские лидеры сталкиваются с усталостью общества, ослабленным политическим центром и возможным возвращением Трампа.

Поскольку до президентских выборов в США осталось чуть больше недели, наибольшее волнение в штаб-квартире НАТО вызывает возможность изменения курса США. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в Альянсе и западных чиновников.

Отмечается, что европейские лидеры ждут возможного возвращения президента, который критиковал НАТО и угрожал отвернуться от ближайших военных и дипломатических партнеров Вашингтона. При этом хотя мало кто из политиков ожидает, что с приходом Трампа США выйдут из Альянса, многие опасаются более трансакционного или непостоянного подхода к НАТО.

В свою очередь европейский дипломат сравнил новое командование в Украине с переходом цепочки поставок из рук США в руки НАТО:

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"Скажем, США предоставляют танк: существует целая логистическая цепочка, чтобы доставить танк в Украину. В этой новой системе вы будете иметь немецких, канадских, румынских солдат и так далее против преимущественно американского персонала. Но если доноры заберут танк, вы не сможете много сделать".

В то же время Натали Точчи, директор Римского института международных отношений отмечает, что европейские правительства стремились увеличить расходы на оборону и постепенно начали предоставлять больше финансирования Киеву. Но они имели бы большие проблемы, если бы доля США "внезапно исчезла".

"Даже президент Камала Харрис была бы чем-то вроде знака вопроса. Кандидат от Демократической партии заявила о своей "непоколебимой" поддержке Украины, и европейские чиновники ожидают, что она в целом продолжит политику администрации Байдена. Но чтобы получить дополнительное финансирование, ей понадобится поддержка Конгресса, и в зависимости от результатов выборов и настроения в стране это может стать еще сложнее, чем было", - говорится в статье.

Авторы констатируют, что хотя большинство во многих европейских странах все еще поддерживает поставку оружия Украине, эта поддержка со временем ослабла. Так, по данным соиологов, в Германии, которая является вторым по масштабам военным партнером Киева после США, доля людей, которые говорят, что финансовая поддержка Украины слишком высока, выросла почти вдвое - с 21 процента на первых неделях войны до 41 процента в начале этого года.

"Возможно, с самого начала не было четко сообщено, что мы делаем не краткосрочные действия, что это что-то долгосрочное", - сказал Томас Обст, старший экономист Немецкого экономического института.

При этом, по мнению Точчи, "паралич в Берлине" и "хрупкость во Франции" представляют больший риск, чем общественное мнение, и могут помешать "действительно решительному принятию решений по Украине, которые были бы необходимыми по сценарию Трампа":

"Макрон оказался в ловушке политического хаоса, поскольку его движение потерпело поражение на европейских и национальных парламентских выборах. А правящая коалиция канцлера Германии Олафа Шольца, которая потерпела поражение от ультраправых и охвачена внутренней борьбой, кажется, не готова делать много смелых шагов в преддверии федеральных выборов в следующем году".

Высокопоставленный чиновник НАТО отметил, что если Альянс в следующем году потратит миллиарды на Украину, это будет трудно для каждой страны-члена.

"Мы не делаем добро; в наших интересах, чтобы Путин не победил. Но чем дольше это продолжается, тем труднее вам придется работать, чтобы сохранить поддержку, потому что тем больше будет голосов, которые скажут: "Почему мы затягиваем этот конфликт?" - пояснил собеседник издания.

Помощь Украине Запада - последние новости

НАТО планирует уменьшить роль США в поддержке Украины после выборов главы Белого дома. Об этом пишет CNN. По данным издания, союзники хотят, чтобы Европа сделала "еще больший шаг вперед".

СМИ, в частности, сообщило, что в НАТО не ожидают, что США будут продолжать брать на себя непомерное бремя в поддержке Украины.

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