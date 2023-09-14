В МИД заявили, что важно не отложить войну, а покончить с возможностью РФ силой расширяться на восток.

Любая мирная инициатива, навязанная Украине без ее согласия, обернется для Запада обратным эффектом, и не сможет покончить с российским империализмом.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, пишет Bloomberg. Он призвал союзников оставаться решительными в помощи Украине, даже если ей не удастся быстро переломить ситуацию на фронте, поскольку реальный враг - амбиции России на востоке.

"Если Украину принудят к решению, которое она не примет, Запад проиграет - и у наших границ окажется 40-миллионная нация, которая будет чувствовать себя преданной. Мы не хотим просто отложить войну. Мы хотим покончить с возможностью России силой расширяться на восток", - сказал Липавский.

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Чешский министр уверяет, что поддержка Украины среди членов НАТО сильна как никогда. Кроме того, в обсуждении мирной формулы президента Владимира Зеленского готовы принять участие Китай, Саудовская Аравия, Бразилия и ЮАР. "Я не говорю, что они склоняются к нашим позициям, но, по крайней мере, мы ведем диалог", - добавил он.

Также он добавил, что некоторые страны, которые ранее не занимали четкую позицию, теперь склоняются в сторону Запада. Причиной этого он называет нежелание идти на поводу у все более изолированной России, а также раздражение российской агрессией в Черном море и выходом из зерновой сделки.

Формула мира Украины: что известно

Напомним, осенью Владимир Зеленский представил на саммите G20 украинскую формулу мира.

Она состоит из 10 пунктов, среди которых: радиационная, ядерная и энергетическая безопасность страны, завершение войны, выполнение устава ООН и возвращение всех пленных.

В начале августа в Саудовской Аравии прошел двухдневный саммит, на котором представители 42 стран обсуждали пути мирного завершения войны. Россию не пригласили.

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