Кирби заявил, что законопроект о помощи нужно лишь вынести на голосование.

Белый дом призвал как можно скорее вынести на обсуждение Палаты представителей вопрос помощи Украине и Израилю.

"Нам не нужны были напоминания о том, что происходит в Украине. Но прошедшая ночь, безусловно, значительно подчеркивает угрозу, с которой сталкивается Израиль в очень, очень сложном соседстве", - цитирует советника Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джона Кирби Axios.

По его словам, Палате представителей лишь нужно принять и поставить на голосование законопроект об иностранной помощи.

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"Мы с вами оба знаем, что голоса есть. Мы просто ищем лидерства в офисе спикера: вынести его на обсуждение, проголосовать за него, чтобы не только Израиль мог получить дополнительные ресурсы и защитить себя - в чем он явно нуждается, - но и Украина тоже", - подчеркнул Кирби.

Война на Ближнем Востоке: что известно

Как сообщал УНИАН, в начале месяца Иран заявил, что Израиль нанес удар по его консульству в Дамаске, убив командира подразделения "Аль-Кудс" КСИР.

В ночь на 14 апреля Тегеран заявил об "ударе возмездия" по Израилю, атаковав страну дронами-камикадзе и ракетами. В Армии обороны страны сказали, что сбить удалось 120 баллистических и 30 крылатых ракет, а также более 170 беспилотников. Сбивать их помогали США и Иордания.

Напомним, что принятый Сенатом законопроект о поддержке на сумму 95 миллиардов долларов предусматривает помощь Украине, Израилю и Тайваню.

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