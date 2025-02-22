Лидеры Франции и Италии стремятся занять ведущую переговорную роль в отношениях США и Европы, а инициатива ЕС подрывает их амбиции.

Европейский Союз испытывает трудности с согласованием многомиллиардного пакета помощи Украине из-за позиции Франции и Италии. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на дипломатические источники.

Как пишет издание, предложение о масштабном пакете помощи на 20 миллиардов евро изначально исхходило от дипломатов, работающих в службе по внешним делам комиссара Каи Каллас. Пакет должен включать три элемента: около 1,5 миллиона патронов, помощь для систем ПВО, возможности восстановления для украинских солдат и дальнейшее обучение украинских бригад.

Однако, по информации Spiegel, два ключевых союзника Украины - Франция и Италия – выразили сомнения в возможности предоставить такое финансирование. Отмечается, что одной из причин является большой размер госдолга в этих странах.

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Кроме того, и президент Франции Эммануэль Макрон, и премьер-министр Италии Джорджия Мелони стремятся занять ведущую переговорную роль для европейцев по отношению к Вашингтону. При этом предложение Каллас и ЕС подрывает их амбиции, отмечает издание.

Также Spiegel пишет, что против одобрения пакета помощи Украине выступили Венгрия и Словакия, но их их позиция "не имеет большого значения", поскольку пакет, скорее всего, примут от имени желающих государств-членов, а не всего ЕС.

В то же время в окружении Каллас утверждают, что ситуация не столь напряженная. В воскресенье в Германии проходят выборы, и правительство не может принимать решения в выходные. Кроме того, для министерств стран-членов не установлены жесткие финансовые рамки, есть пространство для маневра и для Франции, и для Италии. В идеале решение может быть принято в понедельник, когда соберутся министры иностранных дел в Брюсселе.

Помощь Украине

Ранее сообщалось, что власти Евросоюза ведут переговоры переговоры о пакете дополнительной военной помощи на 20 млрд евро для Украины.

Также о новом пакете поддержки Украины планирует объявить премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он будет включать включая военную помощь Украине и санкции против РФ и российскиих олигархов.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Страны Европейского союза готовятся выделить 700 миллиардов евро на закупку вооружений для Украины.

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