Известно, что первый платеж из общей суммы был передан 6 марта.

Великобритания 14 апреля направила Украине 900 миллионов долларов (752 миллиона фунтов стерлингов) для закупки средств противовоздушной обороны и артиллерии. Такие средства являются частью международной кредитной программы, сумма которой составляет 50 млрд долларов, состоящих из замороженных российских активов. Об этом сообщило британское правительство, передает Reuters.

"Мир меняется на наших глазах, перекроенный глобальной нестабильностью, в том числе российской агрессией в Украине", - отметила министр финансов Рэйчел Ривз.

В издании напомнили, что этот платеж является вторым из трех платежей, общая сумма которого составляет 2,26 млрд фунтов стерлингов. Первый был передан 6 марта, а последняя часть будет выплачена в следующем году.

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В то же время министр обороны Великобритании Джон Хили добавил, что в этом году его страна предоставит нашему государству 4,5 млрд фунтов стерлингов помощи, которые будут направлены на закупку средств противовоздушной обороны, артиллерии, запчастей для транспортных средств и другого оборудования.

Также Великобритания помогает Украине закупать радарные системы, противотанковые мины и сотни тысяч беспилотников.

Великобритания и Украина - последние новости

Ранее издание Defense Express сообщало, что Великобритания может передать Украине списанные вертолеты Puma. Известно, что эти вертолеты прошли модернизацию в 2010-х годах, а именно получили более современные и мощные двигатели.

В то же время в The Telegraph заявили, что Великобритания готова отправить истребители в Украину. По словам журналистов, ВВС Великобритании предоставят или истребители Typhoon, или F-35, ведь оба обеспечивают "отличную воздушную патрульную службу".

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