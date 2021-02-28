Сообщается о 18 погибших. Всего за время протестов в стране погиб 21 человек.

В Мьянме полиция открыла огонь по протестующим. В результате столкновений погибли, по меньше мере, 18 человек.

Об этом сообщает Reuters.

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Управление ООН по правам человека сообщило, что по меньшей мере 18 человек были убиты и 30 ранены в воскресенье, в результате чего общее число протестующих, убитых после переворота, составило не менее 21. Армия заявляет также, что один полицейский погиб во время беспорядков.

По данным ВВС, это воскресенье стала самым кровавым днем ​​после переворота, который состоялся 1 февраля.

Кроме огнестрельного оружия правоохранители использовали против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули.

Протесты в Мьянме: что известно

1 февраля военные Мьянмы отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года. Также в стране продолжают отключать интернет, потому что протестующие используют соцсети для организации новых акций и мероприятий.

Бывший генерал и по сей день вице-президент Мьин Све теперь исполняет роль переходного главы государства. Между тем, вся полнота власти будет принадлежать руководителю вооруженных сил Мин Аун Хлайну. Пока будет продолжаться чрезвычайное положение, именно он будет самым главным лицом в государстве.

Аун Сан Су Чжи и президент страны Вин Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре 2020 года, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными.

В ряде стран мира осудили переворот и требуют освобождения арестованных политиков. Во время акций протеста в Мьянме погибли по меньшей мере пять человек.

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Автор: Екатерина Лиманская