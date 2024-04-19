Мойзес Техада был задержан на площади Святого Петра в Ватикане во время речи Папы.

Итальянская полиция задержала одного из самых разыскиваемых американских беглецов в одном из самых популярных туристических районов Рима.

Как сообщает Reuters, 54-летний Мойзес Техада был задержан на площади Святого Петра возле Ватикана в среду 10 апреля после того, как привлек внимание правоохранителей.

В тот же день Папа Франциск проводил общую аудиенцию, на которой присутствовали толпы туристов и паломников. У Техады при себе нашли три ножа длиной 20 см. Неизвестно, представлял ли он какую-то угрозу для Папы.

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Согласно списку разыскиваемых Управления специальных расследований Нью-Йорка, Техада имеет судимости за ограбление и похищение людей и классифицируется как "агрессивный". Итальянские СМИ сообщили, что полицейские задержали его, не зная, кто он, но "опираясь на свою интуицию".

В США Техада ранее был обвинен в вооруженном ограблении после того, как якобы выдал себя за потенциального клиента агента по недвижимости. Во время осмотра недвижимости он приковал риэлтора наручниками к столбу и украл его личное имущество, в том числе автомобиль. Он также был связан с другим "почти идентичным" преступлением в Бруклине.

Следователи выяснили, что он недавно прибыл в Рим из Молдовы, а до этого жил в Украине. Техада рассказал им, что находился в Украине с 2022 года, борясь против российского вторжения. Как сообщается, он прибыл в Италию за 10 дней до этого.

В заявлении Департамента исполнения наказаний Нью-Йорка говорится, что Техада был условно-досрочно освобожден из Салливанского исправительного центра в марте 2022 года. Ордер на его возвращение под стражу за нарушение условий условно-досрочного освобождения был выдан через семь месяцев после того, как он не явился к своему офицеру по вопросам условно-досрочного освобождения.

Ватикан - новости

Во время нынешней Пасхальной мессы в Ватикане возле Папы Римского Франциска упала икона Иисуса Христа. В сети этот инцидент сразу сопоставили с другими подобными ситуациями, которые совпадали с большими изменениями в Ватикане. Например, в 2013 году появилось фото молнии, ударившей в базилику собора Святого Петра в Риме в день, когда папа Бенедикт XVI объявил о намерении покинуть Святой Престол.

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