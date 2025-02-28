В Украине прогнозируют, что на стабильную стадию добычи лития и его переработки удастся выйти только к 2029 году.

Пока Украина и США обсуждают сделку о добыче полезных ископаемых, выяснилось, что понадобится несколько лет, прежде чем страны начнут получать выгоду от этого соглашения, сообщает Reuters.

Отмечается, что по заказу украинской горнодобывающей компании UkrLithiumMining были проведены экологические исследования на заснеженных полях в центральной Украине, где находятся крупнейшие в стране разведанные месторождения лития. Группа консультантов-экологов определила, что только подготовка к добыче ресурса может занять несколько лет.

Главный стратег компании UkrLithiumMining Денис Алешин заявил в разговоре с журналистами, что сделка о полезных ископаемых является правильным шагом. По его словам, участие США делает Украину менее уязвимой для российской агрессии в долгосрочной перспективе.

Видео дня

Тем не менее Алешин подчеркнул, что без западных гарантий безопасности добыча лития на Полоховском месторождении будет затруднена. В агентстве напомнили, что оно находится всего в 240 км к северо-западу от линии фронта с Россией.

"До начала войны у меня было много коммерческих переговоров с инвесторами, которые были заинтересованы в проекте. Но когда началась война... Рациональный генеральный директор не пойдет в страну, где идет война, он пойдет в Зимбабве, Канаду или Африку. Есть много мест, куда можно поехать, где нет войны", - сказал Алешин журналистам.

Несмотря на трудности, главный стратег UkrLithiumMining заявил, что его компания в конечном итоге планирует добывать около 1,5 млн тонн сырой руды в год и перерабатывать ее в 300 000 тонн петалитового концентрата.

При дополнительных инвестициях, по словам Алешина, концентрат можно будет перерабатывать до получения 22 000 тонн карбоната лития для аккумуляторных батарей.

Главный стратег UkrLithiumMining добавил, что компании понадобится собрать 350 миллионов долларов и потратить не менее 1,5 лет на проведение технико-экономического обоснования, прежде чем начать строительство рудника и обогатительной фабрики.

"Это значит, что мы сможем выйти на стабильную стадию производства, возможно, к 2029 году", - объяснил он.

Семь руководителей горнодобывающих компаний и отраслевых аналитиков отметили в разговоре с журналистами, что сроки, указанные Алешиным, являются оптимистичными.

"Реальность такова, что большинство литиевых месторождений в Украине были выявлены в советское время, и в течение многих лет не было никаких реальных обновлений или разведки. Даже если все сложится удачно, на разработку Полоховского месторождения до стадии производства пригодного для использования лития уйдет не менее восьми лет", - сказал аналитик Benchmark Mineral Intelligence Федерико Гей.

Он подчеркнул, что месторождение находится на большой глубине и может потребовать до 800 миллионов долларов только на строительство шахты и обогатительной фабрики. Также он заявил, что для производства литиевых соединений, необходимых для аккумуляторных батарей, скорее всего, потребуются инвестиции в размере еще 1 миллиарда долларов.

В агентстве поделились, что ознакомились с проектом соглашения о добыче полезных ископаемых. В документе содержались обнадеживающие формулировки, но США не указали никаких конкретных гарантий безопасности. Вместо этого в сделке было указано то, что Киев и Вашингтон создадут совместный "Инвестиционный фонд восстановления", в который Украине пришлось бы вносить 50% доходов от будущей монетизации государственных природных ресурсов.

Четыре эксперта рассказали журналистам, что некоторые условия соглашения являются "размытыми". По их словам, для уточнения деталей потребуются дальнейшие переговоры.

Сделка о полезных ископаемых - важные новости

Напомним, что сегодня, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский отправился в Вашингтон на встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом. В частности, стороны планировали подписать сделку о добыче полезных ископаемых.

Тем не менее во время встречи между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в прямом эфире возникла ожесточенная перепалка. В связи с этим президент Украины досрочно покинул Белый дом, а ряд западных СМИ сообщил о том, что подписание сделки о добыче полезных ископаемых отложили.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил о том, что в соглашении о добыче полезных ископаемых есть гарантии безопасности для Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: