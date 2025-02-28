По словам американского министра, это соглашение является действительно взаимовыгодным, поскольку "сближает украинский народ и американское бизнес-сообщество".

Рамочное соглашение о добыче полезных ископаемых между Украиной и Соединенными Штатами Америки готово к подписанию.

Такое заявление сделал министр финансов США Скот Бессент в эфире Fox Bussines. Он отметил, что все, что осталось, – это подписи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Документ должны подписать уже 28 февраля.

"Оно (соглашение, – УНИАН) завершено, оно на бумаге, и украинское правительство его одобрило. Завтра ожидается подписание главами государств. Это соглашение по полезным ископаемым, нефти, газу и инфраструктурным активам", – сказал Бессент.

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По словам американского министра, это соглашение является действительно взаимовыгодным, поскольку "сближает украинский народ и американское бизнес-сообщество".

Соглашение по полезным ископаемым

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский должен прибыть с визитом в Вашингтон на переговоры с командой президента США Дональда Трампа. Там стороны должны подписать соглашение по полезным ископаемым.

Ранее издание Financial Times писало, что Украина и Соединенные Штаты Америки согласовали детали договора о полезных ископаемых. Отмечалось, что Вашингтон отказался от требований о праве на 500 миллиардов долларов потенциального дохода от разработки ресурсов.

Соглашение предусматривает создание фонда, в который Украина будет вносить 50 процентов доходов от "будущей монетизации" государственных минеральных ресурсов. В то же время о гарантиях безопасности в рамочном соглашении не упоминается.

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