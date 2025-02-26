Отмечает, что российский диктатор уже наперегонки готов ресурсы РФ отдать.

В вопросе о заключении соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США уже есть прогресс по учету украинских интересов и речь не идет о каком-то грабеже. Об этом сказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

По его словам, на сегодня уже есть заявления президента США Дональда Трампа, что Украина получит военную помощь и гарантии безопасности, а это свидетельствует о прогрессе в вопросе подписания соглашения. Он отметил, что из той информации, которая сегодня доступна по проекту соглашения, учитываются украинские интересы и это не какое-то грабежничество.

Мусиенко отметил, что Россия пытается опередить Украину в предложениях по экономическим интересам США. "И Путин уже даже наперегонки готов какие-то российские редкоземельные металлы отдать. Даже о сокращении расходов на оборону заговорил. То есть с Дональду Трампу", - отмечает эксперт.

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По его словам, в России думали, что США будут принуждать Украину подписывать любые соглашения, но получилось так, что мы настаиваем на своих условиях. "Это раздражает Путина, потому что он понимает, что, несмотря на свои инициативы, может остаться ни с чем", - добавил он. При этом отметил, что поэтому и идет очередная волна российского дронового террора по территории Украины.

Мусиенко напомнил, что после Второй мировой войны, когда был так называемый "План Маршалла", оказывалась помощь европейским странам, которые подверглись разрушениям. По его словам, и сейчас вопрос поствоенного восстановления Украины также поднимается на всех международных площадках.

"Когда США начали вкладывать и инвестировать в европейские страны, то туда пришла и безопасность, потом было сформировано НАТО и подписан в 1949 году Североатлантический договор, который фактически создал НАТО, а за этим была безопасность и расположение американских войск в Европе", - сказал он.

По его словам, Япония, которая потерпела поражение в результате войны против США, также получила серьезные инвестиции со стороны США, а за этим пришло обеспечение безопасности. Он подчеркнул, что везде был и экономический интерес. "Когда есть экономический интерес, понимание, что от этого зависят твои доходы и прибыли, то это к лучшему. Надеюсь, что экономический интерес потянет за собой и безопасность, потому что для нас это очень важно", - сказал Мусиенко.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина получит от сделки о полезных ископаемых "право воевать дальше" и "много вооружения и военной техники". Когда у американского лидера спросили, что Украина получит от сделки, Трамп ответил, что 350 миллиардов долларов и много оборудования, военной техники и "право дальше воевать".

По словам Трампа, Украина и США почти договорились о соглашении по полезным ископаемым и "многим другим вещам".

В то же время он отметил, что США рассмотрят вопрос будущей безопасности Украины "позже".

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