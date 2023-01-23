Злоумышленники расклеили в крупных городах Польши объявления якобы от имени Департамента по делам иностранцев.

В Польше злоумышленники незаконно собирают информацию об украинцах. В ряде крупных городов страны появились фальшивые объявления якобы от имени Департамента по делам иностранцев.

"Департамент по делам иностранцев не является автором объявлений и не собирает информацию, указанную в листовках. Общедоступный логотип департамента был использован для того, чтобы эта информация казалась правдивой. Содержание листовки может намекать на то, что это попытка получить персональные данные. Призываем вас игнорировать все это. Не отвечайте и не пересылайте никаких данных", – подчеркнули в учреждении.

Отмечается, что в фальшивых объявлениях злоумышленники призывают украинцев предоставить персональные данные. Их собирают якобы для "помощи" украинскому дипломатическому представительству. На листовках также размещен QR-код, по которому поляков призывают переходить и сообщать о гражданах Украины все, что им известно. Мошенники даже пугают штрафами тех, кто не предоставит соответствующую информацию.

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Кроме того, злоумышленники рассылают электронные письма полякам, чтобы те "слили" им данные об украинских беженцах. Письма поступают якобы с электронной почты посольства Украины в Польше.

Украинские беженцы за рубежом: последние новости

Испанские правоохранители совместно с Интерполом обезвредили преступную группировку, которая эксплуатировала украинских беженцев. Украинцев заставляли работать на нелегальных табачных фабриках.

Кроме того, беженцы из Украины, которые находятся в Финляндии, все чаще становятся жертвами трудовой эксплуатации. Люди хотят как можно скорее приступить к работе, однако из-за незнания финских законов их обманывают.

Ранее также сообщалось, что в Берлине трое русскоязычных мужчин напали на двух беженок из Украины. Инцидент произошел в центральном районе немецкой столицы в субботу днем.

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